تتألف الفاتورة السعودية للكهرباء من تقدير استخدامك للطاقة الكهربائية، وتزايدت عمليات التوفير بعد زيادة أسعارها، تشمل هذه التوفيرات اتخاذ خطوات بارزة في فصل الصيف، مثال على ذلك تقليل استخدام المروحة والمكيف، اصبح استعراض فواتير الكهرباء…