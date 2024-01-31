كيفية اصدار رخصة قيادة في السعودية للوافدين الجدد

للوافدين الجدد الراغبين في الحصول على رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية، يجب عليهم اتباع الإجراءات التالية، والتي نتعرف عليها عبر هذه المقالة على موقع البديل.

اصدار رخصة قيادة في السعودية للوافدين الجدد

الحصول على إقامة صالحة: يجب على الوافدين الجدد الحصول على إقامة قانونية في المملكة العربية السعودية. يتعين عليهم استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على إقامة صالحة ومعترف بها. الحصول على رخصة تعليم قيادة مؤقتة: يجب على الوافدين الجدد التقدم بطلب للحصول على رخصة تعليم قيادة مؤقتة (معروفة أيضًا برخصة التعليم الأولية). يمكن الحصول على هذه الرخصة من إحدى مدارس تعليم السياقة المعتمدة في المملكة. اجتياز الاختبارات النظرية والعملية: يجب على الوافدين الجدد إجتياز اختباري القيادة النظري والعملي. يتم تقديم الاختبار النظري في مراكز اختبار المرور المعتمدة، ويتطلب اجتيازه معرفة جيدة بقوانين وإشارات المرور في المملكة. أما الاختبار العملي، فيجب على الوافدين الجدد تقديمه بعد اجتياز الاختبار النظري، وسيتم تحديد موعد لإجراء الاختبار العملي. إصدار رخصة القيادة النهائية: بعد اجتياز الاختبار العملي بنجاح، يتم إصدار رخصة القيادة النهائية للوافدين الجدد. يمكن استلام الرخصة من مكتب الإصدار في مديرية المرور المحلية.

يجب على الوافدين الجدد الاستفسار والتواصل مع الجهات المعنية المحلية، مثل مديرية المرور، للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وتحديث حول الإجراءات والمتطلبات المحددة لإصدار رخصة القيادة. يجب أن يكون لديهم الوثائق اللازمة والتزام بالشروط والمتطلبات المطلوبة لضمان حصولهم على رخصة قيادة صالحة في المملكة العربية السعودية.