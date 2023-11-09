مشاهدة فيلم أوبنهايمر Oppenheimer مترجم كامل على موقع ايجي بست Egybest الاصلي

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مشاهدة فيلم أوبنهايمر Oppenheimer مترجم كامل

أوبنهايمر Oppenheimer هو فيلم احداثة تاريخية ابتكرها المخرج الشهير كريستوفر نولان ويحكي عن حياة الفيزيائي الشهير روبرت أوبنهايمر وهو الذي كان اهم شخصية ورئيسية في تطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية وتم استخدام خلال تصوير الفيلم بعض التقنيات الحديثة والفوتوغرافي الإبداعية لإعادة إنشاء القصة الواقعية والتاريخية الشهيرة وكذلك لإظهار بعض الجوانب الحقيقة العلمية والتكنولوجية لشرح وتصوير تطوير هذه القنبلة الرهيبةمن خلال هذا الفيلم ويشير أن الفيلم بطولة عدد كبير من المشاهير العالميين.

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فيلم أوبنهايمر

يضم فيلم أوبنهايمر عددًا كبيرًا من نجوم هوليوود المشهورين، بدءًا من المخرج العبقري كريستوفر نولان ، وهو أحد أبرز المخرجين في صناعة السينما. يتميز الفيلم بالتمثيل القوي والمتميز ، حيث تلعب كيليان مورفي دور الفيزيائي الشهير جي روبرت أوبنهايمر ، بينما يلعب روبرت داوني جونيور دور لويس شتراوس ، بينما تجسد فلورنس بوغ دور جين تاتلوك ، وتلعب إميلي بلانت دور كيتي أوبنهايمر. الفيلم أيضا من بطولة جاك كويد في دور ريتشارد فاينمان ، مات ديمون في دور ليزلي غروفز ، رامي مالك في دور ديفيد هيل ، وديفون بوستيك في دور سيث نيدرماير. بفضل هذا التمثيل القوي والمميز ، يعد فيلم أوبنهايمر من أهم وأبرز الأفلام التي ينتظرها محبو الدراما التاريخية.