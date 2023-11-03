ما المقصود بعدد دورات الدفعات في الضمان الاجتماعي المطور؟

ما معنى عدد دورات الدفعات في الضمان الاجتماعي المطور؟ وفقًا لوزارة الموارد البشرية حيث يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم المواطنين وتقديم المساعدة لهم، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا. يوفر هذا البرنامج الدعم المالي والتأهيل والتدريب وفرص العمل المناسبة، بهدف تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين.

عدد دورات الدفعات في الضمان الاجتماعي المطور

تحديد عدد دورات الدفعات في برنامج الضمان الاجتماعي المطور يُقصد به عدد الدورات التي تم فيها إيداع الدعم المالي للمستفيدين اعتبارًا من تاريخ قبول الأهلية وحتى تاريخ آخر دفعة تم استلامها. هذا العدد يُعكس تراكم المدفوعات المالية للمستفيدين خلال فترة محددة، وهو مؤشر هام يُظهر استمرارية وثبات برنامج الضمان الاجتماعي والتزام الحكومة بدعم المستفيدين على مدار الوقت.

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الاستيفاء بعض الشروط الأساسية. على سبيل المثال، يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، باستثناء الأرامل والمطلقات اللاتي يملكن أبناءً سعوديين. كما يتوجب عليه أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة وأن تنطبق عليه شروط الاستحقاق المعاشي.

شروط يجب استيفاؤها في المتقدمين الراغبين بالحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور والتي هي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية باستثناء الأرامل والمطلقات ممن لديهن أبناء سعوديون.

لابد أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة على أراضي المملكة.

ينبغي أن تنطبق علية شروط الاستحقاق المعاشي.

ضروري أن لا يمتلك أصول وعقارات ذو قيمة عالية.

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم عائلاً لأسرى واحدة على الأقل.

شروط الضمان

إليكم شروط التسجيل في الضمان المطور للمتزوجة والمطلقة والموظف والعاطل والعامل، وكافة الفئات المجتمعية قبل بدء التقديم، ويمكن إجمال شروط الضمان المطور كما يأتي:

لابد أن يكون مقيم بشكل دائم في السعودية ويكون سعودي الجنسية.

تم استثناء بعض الفئات من الشرط الخاص بالجنسية كالتالي: زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن يمتلكون أبناء سعوديين، أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

يجب أن ينخفض الدخل الشهري عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل.

يجب أن تلتزم بالمتطلبات التي تتعلق بالصحة والتعليم الأبناء وخطط التأهيل والتدريب التي توفرها الوزارة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.

يجب ألا يكون مقيمًا في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

ينبغي عدم امتلاك أصولاً ذات قيمة عالية “الثروة والممتلكات”.

لابد ألا يمتلك أكثر من سيارة، حيث يتأثر الاستحقاق.

وتشمل بعض الشروط الأخرى أن لا يمتلك أصولًا وعقارات ذات قيمة عالية وأن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا وعائلًا لأسرة واحدة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيد الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف المتاحة للقادرين على العمل، والتزام المتطلبات المتعلقة بصحة وتعليم الأبناء وخطط التأهيل والتدريب التي توفرها الوزارة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.

من الضروري أن يلتزم المستفيد بالشروط المحددة وألا يكون مقيمًا في مؤسسات أو مراكز الإيواء التي تقدمها الدولة. كما يجب أن يكون لديه أقل من سيارة وأن ينخفض دخله الشهري عن الحد المحدد للضمان الاجتماعي.

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور إحدى المبادرات الحكومية الهامة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة، ويُعتبر عدد دورات الدفعات مؤشرًا مهمًا لاستمرارية وفاعلية البرنامج في تقديم الدعم المالي والاجتماعي للمستحقين.