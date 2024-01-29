شرح التسجيل في برنامج تمهير طاقات السعودي taqat.sa بكل سهولة

برنامج تمهير هو برنامج مهم ومبادرة رائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر فرص تدريبية للشباب السعوديين لكسب الخبرات وتحسين الكفاءة ليتمكنوا من دخول سوق العمل بثقة. يضع برنامج تمهير شروطًا للتسجيل تحت مظلة البرنامج لضمان استفادة أكبر عدد من الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا.

بناءً على هذه الشروط، يمكن لجميع الأشخاص الحاصلين على درجة البكاليروس أو الماجستير أو الدكتوراه من التسجيل في برنامج تمهير بالمملكة. يهدف البرنامج إلى تطوير خبرات المشاركين وتحسين كفاءاتهم، مما يمكِّنهم من التأقلم في بيئة سوق العمل الحديثة.

برنامج تمهير يوفر العديد من الدورات التدريبية للمواطنين، ويهدف إلى دعم الأفراد القادرين على تطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم ومعارفهم. من خلال هذه الدورات التدريبية، يتم تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل مثمرة ومتميزة.

للتسجيل في برنامج تمهير طاقات السعودي، يجب على الراغبين في المشاركة اتباع بعض الخطوات البسيطة. يمكن البدء بزيارة الموقع الرسمي للبرنامج والاطلاع على المعلومات المتاحة حول التسجيل والدورات التدريبية المتاحة. يمكن للمرشحين تقديم طلب التسجيل عبر النموذج المتاح على الموقع، ويُفضل أن يتم تقديم المعلومات بدقة واكتمال لزيادة فرصة قبولهم في البرنامج.

ما هي شروط وخطوات التسجيل في برنامج تمهير طاقات السعودي؟

طريقة التسجيل في برنامج تمهير:

تسجيل الدخول في منصة طاقات.

يتم الضغط على خيار “برامجنا” من القائمة الرئيسية.

والضغط على تمهير.

الضغط على خيار التسجيل في تمهير.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتي هي: رقم حساب بنكي صالح وفعال باسم المتقدم. تحديد مكان السكن والعنوان الدائم. إدخال معلومات التعليم؛ ومن ثم الضغط على إرفاق، ومن ثم إرفاق الشهادة، وبعدها الضغط على تأكيد. الضغط على إرسال. يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام. ثم الضغط على خيار تسجيل. سيتم إرسال إشعار للمتقدم على البريد الإلكتروني، وعلى منصة طاقات يفيد بنجاح عملية التسجيل في برنامج تمهير.



شروط التسجيل في تمهير:

يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، أو أعلى، أو أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم، أو مايعادلها في المجالات المختلفة.

أن تكون الأوراق، والمستندات المقدمة من وزارة الموادر البشرية تدل على أن المتقدم لايمتلك أي وظيفة خلال فترة 6 أشهر.

أن يكون المتقدم ليس ملتحقاً بأي مجال عملي حالياً.

من شروط تمهير أن المتقدم لم يستفد من البرنامج سابقاً.

ما هي النسبة المسموح للغياب خلال برنامج تمهير ؟

أوضحة المنصة الإلكترونية الخاصة بتمهير بأنه لا يتم الحصول علي الشهادات التي تمنح بواسطتها إلا إذا تعدت نسبة الحضور 5% من غجمالي عدد الساعات المخططةللتدريب. كما أن المنصة قد أوضحت أنه بنهاية مدة التدريب لا يتم توظيف المتدربين ولكن يتم توفير الطرق والسبل للحصول علي وظائف مميزه.

رابط التسجيل في تمهير:

و الان إذا كانت كل الشروط السابقة مطابقة عليك و ترغب بالفوز و التميز عليك التقدم لهذا التدريب، و تستطيع ذلك بكل بسهولة من خلال الرابط التالي :فقط اضغط هنا .

باختتامنا لهذا المقال، نؤكد أهمية برنامج تمهير في تطوير المواهب السعودية وتأهيلها للانخراط بنجاح في سوق العمل. يعتبر البرنامج فرصة حيوية للشباب السعودي لاكتساب الخبرات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق والتميز في مجالات عملهم.