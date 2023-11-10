تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي | إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي 1445

إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول في منصة مدرستي 1445 سوف نتناولها عبر هذا المقال على موقع البديل.

منصة مدرستي هي منصة تعليمية إلكترونية تُقدمها وزارة التعليم السعودية للطلاب والمعلمين على مختلف المراحل الدراسية. تهدف المنصة إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستخدم التقنيات الحديثة. سواء كنت طالبًا، معلمًا أو ولي أمر، يمكنك الاستفادة من المنصة. في هذا المقال سنستعرض كيفية إنشاء حساب جديد وخطوات تسجيل الدخول.

إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي:

افتح رابط منصة مدرستي التعليمية. اختر “تسجيل جديد” في أعلى الصفحة. أدخل البيانات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال. انقر على “تحقق”. ستصلك رسالة نصية على جوالك تحتوي على كود التحقق. أدخل الكود في المكان المخصص وانقر على “تحقق”. ستصلك رسالة نصية أخرى تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت الذي ستستخدمه للولوج إلى منصة مدرستي. احتفظ بمعلومات الدخول بأمان لاستخدامها لاحقًا.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي:

افتح رابط منصة مدرستي التعليمية. اختر نوع المستخدم (طالب، معلم، ولي أمر) من قائمة “تسجيل الدخول” في أعلى الصفحة. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت في المكان المخصص. انقر على “تسجيل الدخول”. ستتاح لك صفحة رئيسية تحتوي على أقسام وأدوات التعليم المختلفة المتاحة في المنصة.

رفع ملف على منصة مدرستي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. انقر على “تسجيل الدخول لحساب مايكروسوفت”. أدخل جميع البيانات المطلوبة. انقر على “التالي” واختر “مقررات ومصادر”. انقر على “حل الواجبات”. حدد رفع الملفات. ارفع الملف من جهازك. انقر على “حفظ التغييرات”.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك إنشاء حساب جديد، تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، ورفع الملفات بسهولة. تساهم منصة مدرستي في تحقيق بيئة تعليمية متميزة ومتطورة.