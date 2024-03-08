هنا….افضل روتين يومي للعروسة قبل الفرح في المنزل

كل فتاة ترغب في أن تكون ملكة متوجه يوم زفافها وفى أفضل حالتها، من صفاء البشرة ونقائها وجمال الشعر وهو تاج المرأة ولديها الروتين يومي للعروسة الخاص بها ولاكن يوجد الكثير من العقبات مثل ضيق الوقت بمجرد أن يتم تحديد موعد الزفاف يبدأ معها الكثير من الأعمال التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد وعدم الراحة ومعها تصبح العروسة ليس لديها الوقت الكافي لتحضير مسكات للبشره والجسم أو الذهاب إلى مراكز التجميل أو البحث عن وصفات.

وصفات للعروسة قبل الفرح بشهر، من خلال مقالنا لأن نقدم لكل فتاة اقترب موعد زفافها ولكل فتاة يجب عليها ان تبدأ في وضع روتين لإهتمام بالبشرة وخاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

روتين يومي للجسم للعروسة

في البداية نبدأ الإهتمام العناية بالجسم للعروسة من اكثر من جانب، أولا نبدأ الاهتمام بالجسم وأول خطوة هي الأكل الصحي وتناول طبق سلطة خضراء بشكل يومي، شرب 2 لتر من ماء، الإبتعاد عن الطعام سريع التحضير والمقليات بشكل متكرر لتجنب زيادة الوزن، ممارسة بعد التمارين البسيطة بالمنزل وذلك لتختلف باختلاف سن الفتاة والوزن هل محتاجة زيادة وزن، أو شد مناطق معينة بالجسم، أو تخس لها تمارين الخاصة بها.

وهناك أسئلة لدى كل عروسة مستقبلة كيف اهتم بنفسى وجسمي قبل وبعد الجواز، أزاي أحتفظ ب رائحه الجسم المعطرة النظيفة لوقت أطول سؤال يطرح من قبل الكثير من جميع البنات، والإجابة هي اتباع بعض الخطوات وهى.

أهم خطوه هي الإستحمام بشكل يومي ثم استخدام الديودرانت (مزيل رائحه العرق). يجب استخدام البدى لوشن وهو كريم مرطب ويوجد الكثير من المنتجات ثم استخدام البدى ميست . الترطيب المناسب للجسم في فصل الصيف من أهم الخطوات ويجب استخدام منتجات سريعه الإمتصاص لها روائح عطرية.

روتين العناية بالبشرة

لبشرة مشرقة طوال الوقت يجب أولا لو يوجد حبوب ومن أهم أسبابها عدم تنظيف البشرة بشكل يومي أو النوم بالميكب ، أو تصبغات بالبشرة يجب معالجتة في البداية مع متخصص وذلك قبل الفرح بفترة ثم وضع روتين للعناية مثل.

استخدام الغسول أو صابون من منتجات طبيعية. ثم استخدام التونر المرطب، أو سيرم. ثم مرطب الوجه.

سكراب الشفايف من أهم الخطوات إزالة الطبقة الجافة والجلد الميت لإظهار الطبقة الوردية الملساء أسفل منها لشفايف أكثر جمالاً ونضارة، ثم الترطيب.



قدم رجلك، يمكن تحضير زيت سمسم زيت نعناع زيت كافور زيت ينسون زيت ياسمين حطيهم ع بعض ف ازازة و رجيهم و ادهني قدم رجل بيهم كل يوم قبل ما تنامي، ويمكن اضافه قليل من خليط زيت مع دم غزال.

وبذلك نكون قدمنا لكم أهم خطوات العناية بالعروسة قبل الزواج.