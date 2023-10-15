“نزلها pdf” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 لمختلف الأقسام الإحيائي والتطبيقي والأدبي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 لمختلف الأقسام نقدمها لكم، بعد ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 في العراق وبعد قيام وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن فتح باب التسجيل الخاص بالجامعات، بدء الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في جميع المدن العراقية بالبحث عن معدلات القبول الخاصة بالجامعات، وذلك للبدء في تجهيز جميع الأوراق والمستندات التي تحتاجها تلك المرحلة، ولكي يستعد جميع الطلاب كافة الاستعدادات لدخول تلك المرحلة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

بعد قيام وزارة التعليم العراقية بتصنيف الطلاب ومستوياتهم داخل جميع مدن العراق، قامت بالتصريح عبر موقعها الرسمي بظهور معدلات القبول الجامعية الخاصة بالطلاب والطالبات، وهي على النحو الآتي:

أولاً: كلية الطب في جامعة البصرة: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 99.67%.

ثانياً: كلية الصيدلة في جامعة البصرة: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 98.5%.

ثالثاً: كلية الهندسة قسم الميكانيك في جامعة البصرة: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 90.5%.

رابعاً: كلية الهندسة قسم الحاسوب في جامعة البصرة: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 93%.

خامساً: كلية الهندسة قسم المواد في جامعة البصرة: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 88.33%.

سادساً: كلية العلوم في جامعة البصرة: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 82.67%.

سابعاً: كلية الهندسة قسم الكيمياوية في جامعة الموصل معمل فيول: وصل معدل القبول في تلك الكلية إلى 95.33%.

كيفية الوصول إلى معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

نظرًا لحالة القلق والتوتر المنتشرة داخل المدن العراقية قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن توفر معدلات القبول في الجامعات الخاصة بكافة المحافظات على الموقع الرسمي الخاص بها، حيث حاولت الوزارة تسهيل الأمر على أولياء الأمور والطلاب وذلك من خلال شبكة الإنترنت يستطيع الطلاب معرفة تلك المعدلات دون أي تكاليف أو جهد.