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“هيروح فين بعد كدا” سعر الدولار الان في السوق السوداء لحظة بلحظة
سعر الدولار في السوق السوداء
سعر الدولار في السوق السوداء، في ظل الأحداث الحالية والتطورات الاقتصادية المتسارعة، يبدو أن قيمة الدولار تعكس تنوعًا من التأثيرات هذه الأيام، من جهة تأثر سعر الدولار بخطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، ما قد يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويؤثر إيجابيًا على تقلبات العملة، مع ذلك يبقى الوضع معقدًا بسبب التحركات في السوق السوداء للدولار، حيث تتشابك العوامل السياسية والاقتصادية لتشكل مزيجًا محتملًا لتحركات مستقبلية، بالنهاية فإن معرفة اسعار الدولار في هذه الأيام يتطلب متابعة دقيقة للأخبار والمستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، وإليكم هذا التقرير فتابعوا معنا.
سعر الدولار في البنوك
حسب أحدث مستجدات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، يتجاوز متوسط سعر الدولار
- في البنك المركزي المصري حاجز 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
- بالمثل، يتراوح سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
- أما فيما يخص بنك مصر، فقد تم تسجيل سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
- بينما يعرض البنك التجاري الدولي العملة الخضراء بقيمة تصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي يسجل سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما يتميز بنك فيصل الإسلامي بتقديم نفس القيم لسعر الدولار.
- في مصرف أبوظبي الإسلامي، ترتفع قيمة الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- تنافس بنك القاهرة بسعر مشابه، حيث يقف سعر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- على نفس المستوى، يتيح بنك الكويت الوطني سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بنك البركة يمتاز بنفس الأسعار فيما يخص العملة الأمريكية.
- من جهة أخرى، يشهد بنك SAIB توفير سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- في سياق مماثل، يعرض ميد بنك سعر الدولار عبر فروعه ومنصاته الإلكترونية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.