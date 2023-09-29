“لو محد قالك!!” تحديد موعد العمل بالتوقيت الشتوي في هذا التوقيت رسميا لكل الموظفين العاملين بالدولة

موعد العمل بالتوقيت الشتوي، يتجه اهتمام الناس نحو معرفة موعد انطلاق التوقيت الشتوي لعام 2023، واتضح ذلك من خلال انشغال محركات البحث المشهورة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن معرفة الأيام المتبقية على فصل الشتاء، يأتي ذلك في إطار محاولة لمواجهة الارتفاع المستمر في درجات الحرارة عالمياً، ومع نهاية فصل الصيف، يلتقي التوقيت الصيفي بنهايته، ليبدأ النظام بالتوقيت الشتوي، الذي يتضمن تأخير الساعة العاملة بمقدار 60 دقيقة.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي على وشك العودة إلى مصر لعام 2023، ليخلف التوقيت الصيفي الذي لم يتم العمل به لعدة سنوات، بدأ التوقيت الصيفي في مصر منذ شهر أبريل 2023، وسيشهد نهايته في شهر نوفمبر، مع اقتراب نهاية فترة التوقيت الصيفي، من المقرر أن ليكون موعد العمل بالتوقيت الشتوي في مصر مع نهاية شهر أكتوبر، وهذا بعد أن استمر التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر، حيث سيبدأ التوقيت الشتوي في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر للعام الميلادي 2023، مع تعديل الساعة للوراء بـ 60 دقيقة.

ضبط التوقيت الشتوي في مصر

تغيّرت دورة الساعات في مصر بدءًا من نهاية إبريل 2023، حيث اعتمدوا التوقيت الصيفي بهدف تقليص استهلاك الطاقة، من الكهرباء إلى الوقود كالبنزين والسولار والغاز، قررت الحكومة المصرية الالتزام بالتوقيت الصيفي على مدى ستة أشهر، قبل أن يُستعاد التوقيت الشتوي، منتظر أن يشهد أكتوبر 2023 موعد العمل بالتوقيت الشتوي مع بداية فصل الشتاء، حيث سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، محولين الساعة الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً. وستستمر دورة التوقيت الشتوي حتى 28 أبريل 2024، تم الإعلان عن تعديل مواعيد إغلاق المحلات ببداية الوقت الشتوي، حيث ستغلق المحلات اليومية في الساعة الحادية عشرة مساءً، مع زيادة في أوقات الاغلاق خلال أيام الخميس والجمعة والعطلات، تُفتح المطاعم والكافيهات والبازارات أبوابها للجمهور من الساعة الخامسة صباحًا، لتُغلق في منتصف الليل، مع امتداد ساعة واحدة إضافية أيام الخميس والجمعة والعطلات.