رابط مباشر.. تسجل الدخول إلى البلاك بورد التقنيه Blackboard عبر رابط http://lms.elearning.edu.sa/

بلاك بورد التقنية TVTC هي منصة تعليمية إلكترونية تقدم خدمات التعليم عن بعد للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية بالمملكة العربية السعودية. تُعتبر هذه المنصة جزءًا أساسيًا من الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز التعليم والتدريب في المملكة.

lms.elearning.edu.sa تسجل الدخول إلى البلاك بورد التقنيه

خدمات بلاك بورد التقنية TVTC: توفر بلاك بورد التقنية TVTC مجموعة متنوعة من الخدمات والميزات للمتدربين والمتدربات، من بينها:

التواصل مع المدرسين والمدربين: يمكن للمتدربين التواصل مباشرة مع مدرسيهم ومدربيهم من خلال المنصة، مما يتيح لهم طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على التوجيه اللازم. المشاركة في الدروس الإلكترونية: يمكن للمتدربين الوصول إلى مواد الدروس الإلكترونية والموارد التعليمية عبر بلاك بورد، والاستفادة منها في عملية التعلم. الحضور الإلكتروني: يتيح للمدرسين تسجيل حضور الطلاب ومتابعة تفاعلهم مع المحتوى التعليمي.

كيفية الدخول إلى بلاك بورد التقنية TVTC:

للوصول إلى بلاك بورد التقنية TVTC والبدء في استخدامها، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التدريب التقني الإلكتروني “بلاك بورد”: يجب زيارة الموقع الرسمي لبوابة التدريب التقني الإلكتروني عبر الرابط المخصص. إدخال معلومات الدخول: اكتب رمز الكلية التقنية التي تنتمي إليها.

ثم اكتب الأرقام الستة الأخيرة من الرقم الأكاديمي الخاص بك.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المخصصة. الضغط على “دخول”: بعد إدخال معلومات الدخول الصحيحة، اضغط على زر “دخول” لتوجيهك إلى صفحة بلاك بورد التقنية الخاصة بك.

باستخدام هذه الخطوات، يمكن للمتدربين والمتدربات الوصول بسهولة إلى بلاك بورد التقنية TVTC والاستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم. تعتبر هذه المنصة أداة مهمة لتعزيز التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وتمكين الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة وفاعلية.