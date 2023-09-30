افرحوا وزقططوا الزيادة نزلت خلاص.. التأمينات تُعلن الخبر المنتظر لجميع أصحاب المعاشات بشأن الزيادة المعاش

أقر مجلس الوزراء مؤخرًا، الزيادة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول رفع غلاء المعيشة الاستثنائية لجميع الموظفين المنضمين في قانون الخدمة المدنية والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، لتقرر الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد تطبيق الزيادة الأخيرة المقرة من سيادته عقب افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية داخل محافظة بني سويف، وفي السطور التالية نوضح لكم قيمة الزيادة المقررة.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية في بيان لها مؤخرًا، عن أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة لجميع المستفيدين والقائمين بعملية صرف المعاشات، في بداية شهر أكتوبر المقبل 2023، ليتمكن جميع أصحاب المعاشات من الحصول عليها، إضافة إلى أن الزيادة وصلت لـ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا، على أن تنضم للزيادة السنوية المقرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العلم أن الزيادة لهذا وصلت إجماليها إلى 900 جنيهًا لجميع المستفيدين والمنضمين لنظام التأمينات.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة المالية، أن الزيادة كذلك تطبق على جميع العاملين في الدولة خاصة من موظفي الجهاز الإداري، على أن تتم عمليات الصرف خلال الدقائق المقبلة لجميع الهيئة والمؤسسات العاملة داخل الدولة، إضافة إلى أن الصرف يكون على مدار الشهر من خلال ماكينات الصراف الألي، وكذلك جميع الأماكن المعنية بصرف الرواتب والزيادة المصدقة من قبل رئيس الجمهورية، تزامنًا مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

استمرار صرف مرتبات شهر سبتمبر

يذكر أن عمليات الصرف بدأت اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، وتستمر على مدار الشهر، لكي يتمكن جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالحصول عليها، إضافة إلى أن هذه الرواتب جاءت بقيمة الزيادة المقررة من قبل رئيس الجهورية، وحتى يتمكن الجميع من الحصول عليها.

جدول صرف معاشات شهر أكتوير 2023

تحصل الفئة الأولى على المعاش يومي 1 و2 أكتوبر 2023 وذلك بقيمة 1000 جنيه.

بينما الفئة الثانية تحصل على المعاش يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

إضافة إلى أن الفئة الثالثة التي يبلغ معاشها نحو 3000 جنيه يكون لها حق الحصول على المعاش يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

صرف الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات

في بيان صادم أصدره رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن الزيادات التي يتم الإعلان عنها تأتي وفقًا للقوانين المعمول بها ضمن الخدمة المدنية، حيث إن هذا القانون يشمل الزيادة السنوي، التي يتم التصديق عنها من قبل مجلس النوب والجهة المعنية، لكي يتعرف الجميع عليها، لكن هناك بعض المكافأت التي يتم صرفها بشكل استثنائي لبعض الفئات.

أخر أخبار الزيادة

وفي وقت سابق صرح وزير المالية، عدة قرارات بشأن الحوافز والزيادات التي تم الإعلان عنها لجميع العاملين في الدولة، وكذلك أصحاب المعاشات، وفقًا لما أقره مجلس النواب خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الحصول على هذه الزيادات مع بداية الشهل المقبل، لكي يحصل عليها جميع المستفيدين والراغبين في الحصول على الزيادة.

الاستعلام عن العلاوات الخمس

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بالإستعلام عن العلاوات الخمس، وفقًا لما يلي:-

أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تحديد خدمة “العلاوات الخمس.

الضغط على بحث.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالعلاوات.

أصبح بإمكان جميع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم عبر مختلف أماكن الصرف المؤهلة لذلك التي أتاحتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن أن الزيادة بلغت نحو 300 جنيه كمنحة استنثائية، إضافة إلى أن هذه الزيادة تأتي بالخبر السار لجميع البيوت المصرية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة بالوقت الحالي.