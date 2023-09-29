عاجل ‼️ تفعيل رابط استخراج نتائج القبول الموحد 2023 – 2024 بالجامعات الاردنية والكشف عن معدلات القبول

إن رابط استخراج نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2024 يمثل تحديًا كبيرًا يشغل بال العديد من الشباب والشابات الذين يطمحون إلى دخول الجامعات الأردنية. إن هذه النسب تمثل عتبة هامة يتوجب على الطلاب تخطيها ليحققوا حلمهم بالحصول على التعليم العالي وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، تتأثر نسب القبول في الجامعات الأردنية بعوامل متنوعة تشمل أداء الطلاب في الامتحانات الوطنية والاختبارات الداخلية، إضافة إلى سعة استيعاب الكليات والأقسام المختلفة، والاحتياجات المتغيرة في سوق العمل والتخصصات المطلوبة.

وحدة التنسيق الالكتروني

تمثل هذه النسبة تحديًا كبيرًا أمام الطلاب، إذ يلزمهم بذل الجهد والاجتهاد لتحقيق الدرجات المطلوبة للقبول في تخصصاتهم المفضلة. إن معرفتهم بمتطلبات القبول والمعدلات اللازمة تسهم في توجيههم نحو مسارهم الجامعي واتخاذ قرارات مدروسة تجاه تعليمهم العالي ومستقبلهم المهني.

مع نهاية عام 2023، يظهر أن مستويات القبول في بعض كليات العلوم في الجامعات الأردنية قد شهدت ارتفاعًا، وهذا جاء نتيجة التحديات التي أثرت على تعلم المواد العلمية. يُذكر أن وزارة التعليم العالي في الأردن قد أعلنت في العام الماضي عن أقل المعدلات التنافسية المطلوبة للالتحاق بالجامعات في البلاد.

معدلات القبول بالجامعات الاردنية

إليك بعض الإحصائيات المتعلقة بمعدلات القبول في بعض الجامعات والكليات الأردنية رابط استخراج نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2023:

إليك نسب القبول في بعض الجامعات وكليات الطب والصيدلة في الأردن:

– في كلية الطب بالجامعة الأردنية: 98.25%

– في جامعة عمان: 96.75%

– في جامعة مؤتة: 96.55%

– في جامعة اليرموك: 96.65%

– في كلية الصيدلة بالجامعة الأردنية: 94.90%

– في كلية الصيدلة بجامعة عمان: 94.75%

– في كلية الصيدلة بجامعة اليرموك: 93.95%

– في كلية الصيدلة بجامعة مؤتة: 94.05%

– في كلية الصيدلة بالجامعة الهاشمية: 93.85%

رابط استخراج نتائج القبول الموحد

للحصول على رابط استخراج نتائج القبول الموحد الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023-2024، يُمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بزيارة موقع وحدة تنسيق القبول الموحد. بعد ذلك، قُم بتفعيل خيار الاستخراج. انقر على “استعلام القبول الموحد”. سيُطلب منك إدخال رقم الوطني أو رقم الجلوس ورقم الطلب الذي قمت بتسجيله أثناء عملية التقديم. اضغط على “نتائج القبول 2023-2024”. ستظهر نتيجة قبولك بالتفصيل على الشاشة.

الشروط اللازمة للقبول بالجامعات الاردنية

رابط استخراج نتائج القبول الموحد هناك مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية التي يجب على جميع المتقدمين للالتحاق بالمرحلة الجامعية الالتزام بها، وتتضمن هذه الشروط: