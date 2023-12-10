طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023 “هتعرف تشترك بكل سهولة” مسابقة الحلم تحقق حلم الملايين

يرغب الكثير من متابعي مسابقة الحلم أن يعرفوا طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023، قبل لحظات قليلة، تم الكشف عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بجائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية المخصصة للأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيق والاشتراك في المسابقة من خلاله، ويبدو أن الإثارة مستمرة مع اقتراب موعد سحب الجائزة الشهرية الكبيرة، والتي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي، حيث نتوقع أن يُجرى هذا السحب في غضون أربعة أيام فقط.

مسابقة الحلم 2023

تهانينا لسعيد الحظ فؤاد سمير فؤاد خليل على فوزه بجائزة قيمتها 5000 دولار أمريكي في مسابقة الحلم بجائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية، يعتبر هذا الفوز الرائع الفوز رقم 36 في موسم 2023، حيث يتم السحب على أربعة فائزين جدد كل يوم سبت، هذا يعني أن عدد الفائزين بهذه الجائزة الرائعة قد وصل إلى 36 فائزًا من مختلف الدول العربية في هذا الموسم.