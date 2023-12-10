طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023 “هتعرف تشترك بكل سهولة” مسابقة الحلم تحقق حلم الملايين
طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023
يرغب الكثير من متابعي مسابقة الحلم أن يعرفوا طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023، قبل لحظات قليلة، تم الكشف عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بجائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية المخصصة للأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيق والاشتراك في المسابقة من خلاله، ويبدو أن الإثارة مستمرة مع اقتراب موعد سحب الجائزة الشهرية الكبيرة، والتي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي، حيث نتوقع أن يُجرى هذا السحب في غضون أربعة أيام فقط.
مسابقة الحلم 2023
تهانينا لسعيد الحظ فؤاد سمير فؤاد خليل على فوزه بجائزة قيمتها 5000 دولار أمريكي في مسابقة الحلم بجائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية، يعتبر هذا الفوز الرائع الفوز رقم 36 في موسم 2023، حيث يتم السحب على أربعة فائزين جدد كل يوم سبت، هذا يعني أن عدد الفائزين بهذه الجائزة الرائعة قد وصل إلى 36 فائزًا من مختلف الدول العربية في هذا الموسم.
إن إضافة جائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية في مسابقة الحلم هي إضافة رائعة لهذا الموسم، حيث كان يتم في المواسم السابقة الاعتماد على جوائز للمستويات المختلفة، بما في ذلك المستوى البرونزي، المستوى الفضي، المستوى الذهبي، المستوى البلاتيني، والمستوى الماسي، وكانت هذه الجوائز تتراوح بين 10,000 دولار أمريكي وحتى 30,000 دولار أمريكي للفائزين بجائزة المستوى الماسي
طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023
نوضح لكم بالتفصيل طريقة الحصول على الجواهر والعملات في تطبيق الحلم 2023، وذلك على النحو التالي:
- يجب أن تبدأ بتحميل تطبيق MBC Dream على جهازك الذكي.
- بمجرد تثبيت التطبيق، قم بتحديد اللغة التي تفضلها لاستخدام التطبيق، واختر الدولة التي تنتمي إليها.
- سيُطلب منك إدخال رقم هاتفك الخاص.
- سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك، قم بإدخاله في التطبيق للتحقق من هويتك.
- بعد التحقق من هويتك، يجب عليك إدخال اسمك الكامل أو اختيار اسم مستعار.
- بمجرد إنشاء حسابك وتسجيل الدخول، انتقل إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.
- ابحث عن قسم يحتوي على ألعاب اللاعب الأول، واختر واحدة منها، ستُقدم لك أربع بطاقات، اختر واحدة منها عشوائيًا، كل بطاقة تحتوي على عملات معدنية وجواهر، ستحصل على العملات والجواهر وسيتم إضافتها إلى حسابك.
- إذا كنت ترغب في زيادة عدد الجواهر الخاصة بك، يمكنك شراؤها من خلال الضغط على زر الشراء باستخدام العملات المعدنية التي قمت بجمعها.
- يُمكنك استخدام الجواهر التي جمعتها للمشاركة في جميع سحوبات مسابقة الحلم لعام 2023.