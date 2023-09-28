” البصل ركب الصاروخ ” سعر البصل في السوق يواصل الارتفاع رغم تنبيهات الحكومة .. البصل المصري في الإمارات أرخص من مصر

سعر البصل في السوق اليوم بعد قرار حظر التصدير، يعد البصل من بين أنواع الخضروات التي لا غنى عنها في كل أسرة مصرية، حيث يتم استخدامه بصورة يومية في صنع الأطعمة، لذلك قررت الحكومة المصرية بإتخاذ قرار هام بوقف حظر تصدير البصل وذلك بعد أن وصل سعر في بعض الأسواق إلى ما يقارب ال30 جنيه.

سعر البصل في السوق اليوم

شهد سعر البصل ارتفاع ملحوظ الفترة الماضية في الأسواق ووصل إلى 30 جنيهًا الفترة الماضية في بعض الأسواق، وقد صرح التجار ان أسعار البصل يتم تحديدها بناءًا على كمية الطلب والعرض، ونتيجة لزيادة التصدير هذا العام ارتفعت الأسعار، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى إتخاذ قرار بوقف التصدير بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

سعر كيلو البصل في الأسواق

صرح حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بأن أسعار البصل تراوحت بين 23 إلى 30 جنيهًا على حسب المنطقة نتيجة زيادة الطلب من قبل المستهلكين، وأنه يتوقع نزول أسعار البصل في الأسواق بدءًا من شهر نوفمبر المقبل وينتج ذلك إلى بدء حصاد العروة الجديدة لهذا المحصول الاستراتيجي، كما أكد أن قرار وقف التصدير لمدة ثلاثة أشهر سوف يكون عامل مؤثر في نزول الأسعار.

صادرات مصر من البصل

على حسب البيانات السابقة والصادرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فن قيمة صادرت مصر من البصل وصلت إلى نحو 129.3 مليون دولار مقارنة ب66 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع وصلت قيمته إلى نحو 95%.