” كله يجهز ورقه ” بداية الإعلان 18 شقق الإسكان الاجتماعي..طريقة شراء كراسة الشروط+حجز الوحدات السكنية عبر موقع الصندوق العقاري

متى موعد طرح الإعلان 18 شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ازداد البحث كثيرًا من قبل المواطنين عن شقق الإسكان الاجتماعي والمقرر طرحهًا قريبًا لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين على حسب تصريحات العديد من المسؤولين.

موعد الإعلان 18 شقق الإسكان الاجتماعي

حتى الآن لم يتم طرح أي إعلانات رسمية من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، لكن هناك العديد من المصادر المسؤولية التي صرحت بانه من المقرر طرح الإعلان المقبل في نهاية العام الحالي أو بدء عام 2024 على الأكثر.

وهو الموعد المتوقع لطرح شقق الإسكان الاجتماعي والتي يبدأ سعرها من 245 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه على الأغلب وذلك بمساحات 75 و 90 متر مربع بالمدن الجديدة.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان ال18

هناك عدة شروط تم وضعها من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي وجاءت كالآتي:

ينبغي أن يكون المتقدم من أجل الحصول على الوحدة مصري الجنسية.

ان يتراوح العمر بين 21 وحتى 50 عامًا.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على وحدة من مشروعات الإسكان او خصص له قطعة أرض.

ألا يزيد الدخل الشهري للأعزب عن 6000 وعن 8000 الآف جنيه للمتزوج.

ينبغي تقديم طلب شراء الوحدة السكنية في المنطقة المقيم بها أو محافظة العمل التابع لها المتقدم.

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تشمل مواصفات الإعلان الثامن عشر لوحدات الإسكان الاجتماعي وجود شقق بمساحة 75 متر بمقدم 15 ألف جنيه، ووحدات سكنية بمساحة 90 متر مربع بمقدم 22 ألف جنيه على أن يتم سداد 10% من قيمة الشقة عند التسليم وتقسيط باقي المبلغ المستحق على مدة تصل إلى 30 عام.