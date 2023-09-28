“صلاة النبي أحسن ” زيادة المعاشات 25% لعدد من الفئات الغير مشمولة بخطاب الرئيس .. التأمينات الاجتماعية تنشر جدول زيادة المعاشات الجديدة

ما حقيقة زيادة المعاشات 25% بدءًا من الشهر المقبل، تسعى الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تحسين الظروف الاقتصادية لكافة المواطنين، لذلك تم إتخاذ حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية من بينها زيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وبدل غلاء المعيشة.

حقيقة زيادة المعاشات 25%

اوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن كل ما يتردد بزيادة المعاشات 25% هي مجرد شائعات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، وأن الزيادة المقبلة بقيمة 300 جنيه وهي التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المنحة الاستثنائية.

كما أعلن الرئيس عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% على أن يتم تطبيق الزيادة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

موعد صرف المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انه من المقرر صرف المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر في موعدها وهو يوم الأحد المقبل، لكن لن يتم صرف الزيادة التي أقرها الرئيس مع معاش شهر أكتوبر.

وأنه من المقرر صرف هذه الزيادة بأثر رجعي مع المعاش المستحق عن شهر نوفمبر حيث انه لا زيادة بدون قانون، وأنه حتى الآن لم يتم إصدار القانون من قبل مجلس النواب والذي من المقرر عودته للإنعقاد مرة ثانية أول خميس في شهر أكتوبر.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لكافة الأسر المستفيدة والتي يبلغ عددها نحو 5 ملينون أسرة.

وأنه من المقرر صرف هذه الزيادة مع المعاش المستحق عن شهر أكتوبر نظرًا لعودة مجلس النواب قبل موعد الصرف وهو يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر.