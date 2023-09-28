تاريخ وموعد ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2023

قام المواطنين بالتساؤل عن موعد ذكرى المولد النبوي ، للعام الجاري 2023م، فمن الجدير بالذكر أن هذا الموعد قد اقترب للغاية، ومعروف نه في هذا اليوم يحصل جميع الموظفين على إجازة رسمية، وبهذا المقال سنرفق لكم موعد إجازة هذا اليوم.

موعد ذكرى المولد النبوي

يتبقى من الزمن القليل على موعد المولد النبويّ الشريف لعام 2023 في مصر، حيث أن يوم الأربعاء بتاريخ 2023/9/27 والذي يوافق 12 من ربيع الأول هو موعد الاحتفال بذكرى المولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالإجازات الرسمية المعهودة في هذه المناسبة العظيمة أفادت الأجهزة الحكومية أن أجازة المولد تمتد لتشمل ثلاث أيام وهي يوم الخميس 9/28 والجمعة 9/29 والسبت 9/30 لعام 2023.

آلية الاحتفال بالمولد النبوي

من مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى الجميلة والتي اعتادها الكثير منذ دهراً بعيد وأصبحت جزءاً من شكلية الاعتزاز بهذا اليوم المجيد، حيث يقوموا بتقديم شتى أنواع الأطعمة والموائد، وإعطاء الصدقات وتلاوة القرآن، والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار والدعاء وإحياء الليالي بالأشعار والمديح، كما أن من أبرز أشكال التعبير عن الفرحة بهذا اليوم شراء حلوى المولد والتهادي بها وهي عادة قديمة جداً ترجع إلى العهد الفاطمي، حيث كانوا يهتموا بصناعة عدة أنواع من الحلوى بصنوفها المختلفة وتقديمها في أشكال متنوعة.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

فيما يخص حكم الاحتفال بالمولد الشريف، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد بما في ذلك من شراء وبيع الحلوى اظهاراً لحب النبي لهو أمر مباح شرعًا، فالغاية من هذا الاحتفاء هو الانشغال بالذكر والمبالغة في الصلاة والثناء، والاكثار من المنح والعطاء للمستحقين، وكل ذلك لهو اذعاناً منهم بالحب الخالص لرسولهم وفرحة بمجيئ يوم مولده الكريم.