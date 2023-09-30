Pdf الان.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تمثل الرعاية الاجتماعية، أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حيث إنها تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعديد من الأسر الأكثر احتياجًا وذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى تقديم المساعدة المالية والاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، مع العلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بالإعلان عن جميع الكشوفات لكي يتعرف عليها الجميع.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الساعات القليلة الماضية، كفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فضلاً عن كونها منحة ملائمة للعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى أنها تساهم كذلك في توفير الحماية الاجتماعية لهم، وتعينهم على الحياة الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول، لهذا يمكن الإستعلام عن الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رابط كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي.

بعد ذلك يجب الضغط مباشرة على زر “الإستعلام عن الكشوفات”.

بعدها يتم إدخال اسم المستفيد الرباعي.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم.

الضغط بعد ذلك على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم في النهاية تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط من اجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية، وفقًا للأتي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

عدم إمتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الإلتزام بجميع الضوابط المفروضة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إرفاق جميع المستندات اللازمة من أجل الحصول على الدعم.

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أتاحت لجميع المشمولين من الرعاية الاجتماعية الدخول إلى موقع الوزارة أو منصة مظلتي، من أجل الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما كان تم قبولهم أما لا، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على دعم جميع الفئات التي تقدمت للحصول على الوجبة الأخيرة بالدعم المنوط به من قبل الحكومة.