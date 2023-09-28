تنزيل لعبه فيفا موبايل تتميز بأنها لعبة مجانية للهاتف المحمول وهي تقدم لك فرصة فريدة لإنشاء فريق الأحلام الخاص بك في عالم كرة القدم يمكنك اختيار لاعبيك من بين أكثر من 15,000 لاعب كرة القدم المحترفين لتشكيل فريق قوي بالإضافة إلى ذلك تقدم FIFA Mobile محتوى مختلف قليلاً عن إصدارات FIFA الأخرى مثل FIFA 18 و FIFA 12. يمكنك الاستمتاع بمحتوى مخصص يوفر ساعات من المرح سواء في وضع اللعب الفردي ضد الكمبيوتر أو في وضع اللعب مع اللاعبين الآخرين تمتع بتجربة فريدة في عالم كرة القدم مع FIFA Mobile.

تنزيل لعبه فيفا موبايل

تأتي FIFA Mobile بتحسينات حديثة وتقدم مجموعة متنوعة من أوضاع اللعب. بغض النظر عن الأوضاع الشائعة مثل المواجهات وجهًا لوجه والهجوم يقدم اللعبة أيضًا وضعًا مديرًا مثيرًا بشكل كامل.

ستواجه لاعبين من جميع أنحاء العالم مما يجعل تجربتك مليئة بالإثارة هناك 32 دولة مختلفة مؤهلة وأكثر من 600 فريق رياضي مما يتيح لك المشاركة في مسابقات رياضية رئيسية مثل الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس السوبر وغيرها.

تمتع بتجربة فريدة في عالم كرة القدم مع FIFA Mobile حيث يمكنك الاستمتاع بمزيج من الأوضاع الممتعة والتنافس ضد لاعبين عالميين.

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بكل تحديث موسمي للعبة FIFA Mobile 2024 تأتي تغييرات كبيرة تجعل اللعبة أكثر إثارة نلخص هذه الإضافات عند تنزيل لعبه فيفا موبايل: