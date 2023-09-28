رابط موقع وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين حيث تم الإعلان على موقع وزارة الدفاع العراقية عن أسماء المقبولين الجدد في وزارة الدفاع بصفة جندي وهذا بعد افتتاح باب التسجيل للخريجين الجدد. حيث شهدت هذه الخطوة استقبالاً هائلاً من الطلبات في الساعات الأولى بعد تفعيل الرابط الخاص بالتسجيل.

رابط موقع وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين

يتاح الآن للجميع رابط موقع وزارة الدفاع العراقية أسماء المقبولين يسعد موقعنا الإلكتروني سعودية نيوز بتقديم دليل مفصل حول كيفية الوصول إلى هذه القائمة من خلال موقع وزارة الدفاع العراقية إليك الخطوات:

قبل أي شيء آخر يجب عليك التسجيل في موقع وزارة الدفاع العراقية.

بعد تسجيل الدخول، ستحتاج إلى إضافة كود التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.

بعد إدخال كود التحقق قم بالضغط على خيار “النتائج بصفة جندي” للبحث عن أسماء المقبولين.

قم بإدخال رقم هويتك في الحقل المخصص له.

سيطلب منك إدخال رمز التحقق الذي يتم عرضه.

أخيرًا، بمجرد إكمال الخطوات السابقة قم بالضغط على زر استعلام للعثور على أسماء المقبولين.

الشروط المطلوبة للتسجيل في وزارة الدفاع العراقية

يعد التسجيل في وزارة الدفاع العراقية فرصة رائعة للشباب العراقي لخدمة بلدهم والمشاركة في الدفاع عنه لكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها للتأهيل لهذه الفرصة القيمة. إليكم أهم هذه الشروط: