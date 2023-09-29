رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي pdf الوجبة الاخيرة وزارة الشؤون الاجتماعية
الرعاية الاجتماعية حيث تشهد جمهورية العراق في هذه الفترة ازديادًا في عدد المواطنين الباحثين عن تحقق أسمائهم ضمن المشمولين في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2023 ويتم تنفيذ هذا البرنامج وتوزيع المساعدات من خلال منصة مظلتي والتي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للمواطنين العراقيين وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
الرعاية الاجتماعية
تأتي الرعاية الاجتماعية في جمهورية العراق بمثابة الأمل والسند للعديد من الفئات المتضررة وذلك خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتداعيات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا يتخذ وزير العمل والشؤون الاجتماعية دورًا مهمًا في تعزيز هذه الرعاية وتوسيع قاعدة المستفيدين بهدف ضمان وصول الدعم إلى كل من يستحقه.
في الوقت الذي يعيش فيه العراق تحديات اقتصادية متزايدة يعتبر الدعم الاجتماعي أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر والأفراد إن الرعاية الاجتماعية تسهم بشكل كبير في توفير مصادر الدخل للفئات الأكثر ضعفًا وتقديم الدعم اللازم لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023
إذا كنت تود معرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:
- تسجيل الدخول: قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك وانتقل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
- اختيار الخدمة: عند دخول الموقع ابحث عن خدمة أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023 واخترها.
- تعبئة المعلومات: ستُطلب منك تعبئة المعلومات المطلوبة بما في ذلك إدخال رقم بطاقتك الشخصية.
- تنزيل القائمة: بعد تعبئة المعلومات، اضغط على خيار تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.
- عرض النتيجة: في الخطوة الأخيرة، انقر على عرض النتيجة للحصول على القائمة المطلوبة والتحقق من وجود اسمك ضمن المستفيدين.