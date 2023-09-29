الرعاية الاجتماعية حيث تشهد جمهورية العراق في هذه الفترة ازديادًا في عدد المواطنين الباحثين عن تحقق أسمائهم ضمن المشمولين في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2023 ويتم تنفيذ هذا البرنامج وتوزيع المساعدات من خلال منصة مظلتي والتي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للمواطنين العراقيين وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.

الرعاية الاجتماعية

تأتي الرعاية الاجتماعية في جمهورية العراق بمثابة الأمل والسند للعديد من الفئات المتضررة وذلك خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتداعيات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا يتخذ وزير العمل والشؤون الاجتماعية دورًا مهمًا في تعزيز هذه الرعاية وتوسيع قاعدة المستفيدين بهدف ضمان وصول الدعم إلى كل من يستحقه.

في الوقت الذي يعيش فيه العراق تحديات اقتصادية متزايدة يعتبر الدعم الاجتماعي أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر والأفراد إن الرعاية الاجتماعية تسهم بشكل كبير في توفير مصادر الدخل للفئات الأكثر ضعفًا وتقديم الدعم اللازم لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

إذا كنت تود معرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: