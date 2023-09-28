أبرز عروض كارفور لشهر سبتمبر بالخصومات والتخفيضات القوية 2023

عروض كارفور لشهر سبتمبر

لا ينتهي البحث عن عروض كارفور في جميع أشهر العام ولكن شهر سبتمبر أطلقت مجموعة شركة كارفور بتوفير خصومات وتخفيضات هائلة جدا قد ترتفع إلى 20 % وتصل في بعض الأحيان إلى 50 % لكافة المنتجات التي تتوفر لديها أو أثاث المنزل كل هذا يتوفر بأسعار قليلة جدا.

عروض كارفور لشهر سبتمبر

عزيزي إذا كنت تبحث دوما على بعض ال المنتجات المنزلية، ولكن بأسعار مناسبة بالأخص بسبب ارتفاع الأسعار التي ظهر فيها الآونة الأخيرة، لذا تأكد أن جميع الأطعمة التي تتواجد في هايبر ماركت كارفور قد تكون طازجة وجميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية قد تكون متميزة 100 % فبالتالي قم بالتعرف على المنتجات التي يوجد عليها خصومات متعددة:-

طقم حلل جرانيت مكون من 20 قطعه بسعر 9000 جنيه مصري.

طقم جرانيت المكون من تسع قطع بسعر 3699 جنيه.

سعر طقم الطاجن الببيركس المكون من ثلاثة قطع ب 1100 جنيه.

طقم الاركوبايركس المكون من 46 قطعة وصل سعره في العرض 3450 جنيه.

عروض كارفور على الأطعمة الطازجة

بالفعل أطلقت شركة كارفور عن بعض العروض التي تتوفر في جميع فروع الهايبر ماركت الخاصة بها على جميع الأطعمة الطازجة والأسعار كالآتي:-