استثمر أموالك الآن في شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023

في الحقيقة أن شهادات البنك الأهلي يسأل عنها الكثير من المواطنين في جميع فروع البنك الأهلي، فقد أعلن البنك الأهلي في مصر عن تثبيت أسعار الفوائد على معدلات الإيداع والإقراض لليوم الواحد، فأصبح 19.25% و20.25%، فالبنك الأهلي هو البنك الذي يعطي أكبر سعر للفائدة لشهادات الادخار الاستثمارية بعملة الدولار، داخل جميع فروع البنك الأهلي في مصر.

شهادات البنك الأهلي

يسعي المصريون لاستثمار أموالهم في البنك الأهلي المصري، لذا طرح البنك أسعار الفوائد على الشهادات الاستثمارية وأعلن زيادة سعر الفوائد على كل شهادة استثمار بمعدل واحد بالمائة، وتكون الفوائد كالآتي:

سعر الفوائد على شهادة الادخار لمدة 10 سنوات يكون 10% كفائدة تراكمية، ويكون سعر الشهادة 500 جنيهاً ومضاعفات المبلغ.

أما سعر عائد شهادة الاستثمار لمدة سنة واحدة يكون 11.5% كل شهر بحيث تكون قيمة الشهادة 500 جنيه ومضاعفات الرقم.

وعائد شهادة الاستثمار لمدة سنتين 12% كل شهر، وتكون قيمة الشهادة 500 جنيه فما أعلى.

أما شهادات الاستثمار لمدة 3 سنوات متتالية تكون 14.5% كل 3 شهور، وتكون قيمة الشهادات 500 جنيه والمضاعفات.

جميع أنواع الشهادات لا تستطيع كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر

أنواع الشهادات الاستثمارية الأخرى

هناك شهادات أخرى ذات عائد عالي في البنك الأهلي وهي: