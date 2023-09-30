استثمار الأموال في شهادات بنك مصر بمختلف العوائد الشهرية 2023

شهادات بنك مصر هي شهادات يسعى الكثير من المصريين لشرائها للاستثمار فيها، لأن لها عوائد تنافسية خلال مدد زمنية تناسب رغبة كل مواطن ليستثمر الأموال في الشهادة، هذا بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري لجنة سياسات النقد به برفع الفوائد بنسبة 1% على عمليات الإقراض والائتمان والإيداع، لذا في هذا المقال سنوضح أنواع شهادات بنك مصر.

شهادات بنك مصر

أصدر بنك مصر عدة شهادات للاستثمار ومنها:

شهادة القمة هي شهادة تستمر لمدة 3 سنوات وبعائد شهري 19%، مع العلم أن الحد الأدنى لشراء الشهادات يكون الألف جنية ومضاعفاتها، يمكن استرداد جزء من قيمة الشهادة بعد 6 أشهر.

الشهادة الثلاثية هي نوع من شهادات الاستثمار ذات عائد متغير كل شهر، ويكون مبلغ شراء الشهادة 500 جنيه والمضاعفات، وتكون الشهادة سارية من ثاني يوم عمل من شراء الشهادة، وتحصل على العائد كل 3 شهور.

شهادة الخمس سنوات من بنك مصر هي شهادات تقدمها الفروع الإسلامية من بنك مصر لتلبي احتياجات كل عميل، ويكون البنك كمفوض عن العملاء لتحديد أوجه الاستثمار ونسبة الربح.

شهادة ادخار ذات عائد شهري تكون لمدة 5 سنوات وعائدها 12.25 % وأقل مبلغ يمكنك شراء الشهادة هو ألف جنيه مع مضاعفاتها، ويمكن استرداد الشهادة بعد 6 شهور.

شهادة عائد ربع سنوي تصدر للأفراد الطبيعيين ومدتها 12.5% بعائد كل سنة، ويبدأ تفعيل الشهادة في اليوم الذي يلي شراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين تكون متجددة تلقائياً كل 3 سنوات، فالشهادة تابعة لبرنامج الدعم الشمولي للأموال، فهي ليس شهادة فقط بل تأمين على الحياة.

خصائص شهادة أمان المصريين

من خصائص شهادة أمان للمصريين ما يأتي: