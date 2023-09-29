رابط الحصول على نتائج القبول الموحد في الأردن 2023

قام العديد من الطلبة والطالبات بالتساؤل عن نتائج القبول الموحد في الأردن 2023 ، ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت وزارة التربية والتعليم داخل دولة الأردن عن تلك النتائج الخاصة بالقبول، ويتمكن كافة الطلاب من الاستفسار عن هذه النتائج عن طريق الرابط الخاص بالاستعلام المتوفر من جانب الوزارة، وفيما يلي قي هذا المقال سنرفق هذا الرابط، وأيضصا رابط الحصول على النتائج.

نتائج القبول الموحد في الأردن 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم عن معدلات القبول في الكلبات الأردنية، ومن هذه المعدلات ما يلي:

قبول كلية الطب الأردنية مجموع 98%.

تقبل كلية مؤتة من مجموع 96%.

جامعة اليرموك تقبل من 96%.

هذا بجانب أن نسبة القبول من خلال جامعة الصيدلة 94%.

نسبة قبول كلية الحقول 80%.

كذلك أن كلية الآداب داخل الأردن تقبل من مجموع حوالي 85%.

رابط الاستعلام عن نتائج جامعات الأردن

وزارة التربية والتعليم داخل دولة الأردن قامت بالتصريح عن طريقة الاستفسار عن التتائج الخاصة بجامعات الأردن ، وفتح باب الالتحاق بالجامعة يوم الجمعة الذي كان بتاريخ 15 سبتمبر من الشهر الحالي، و مازال. إلى الآن باب التقديم مفتوح، ويتمكن الجميع من الطلاب التسجيل عن طريق الرابط الذي صرحت به الوزارة، والتسجيل يكون بسيط جدًا حيث عليك فقط تدوين المعلومات المطلوبة والانتظار إلى أن تعرض النتيجة أمامك، وسوف نتيح لكم أيضًا الدلالات الخاصة بكافة الجامعات داخل دولة الأردن حتى يكون الطلاب على معرفة بها حتى يحددوا الجامعة التي سينضمون إليها وتمون ملائمة لهم، ويمكن الاستعلام من خلال هذا الرابط.