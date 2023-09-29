رابط فحص كابونة الوكالة لشهر سبتمبر الجاري 2023

بفضل استعمال رابط فحص كابونة الوكالة لشهر سبتمبر عام 2023 من خلال منصة الأونروا يمكن لكافة اللائجين الاطلاع ببساطة على بيانات ضرورية ترتبط بطلباتهم لاستلام المساهمات، وفي هذا المقال سنوفر لكم تلك التفاصيل الخاصة بفحص تلك الكابونة.

رابط فحص كابونة الوكالة لشهر سبتمبر

يتضمن رابط فحص الكابونة على باقة من المعلومات التي تبسط عملية متابعة وضع الطلب والتعرف على متى يتم أخذ الكابونة بمجرد بمجرد إضافة الرقم الخاص بكارت المؤن وأيضًا رقم التسجيل، والنقر على بحث داخل المربع الأزرق، سوف يتم تزويد اللاجئين بالبيانات التالي:

رقم التسجيل: يتضمن ذلك الرقم بيانات حول بطاقة المتقدم الشخصية لاستلام الكابونة.

مقدم الطلب: تحتوي تلك الخانة على بيانات عن الشخص الذي قدم الطلب.

مركز التوزيع: من خلاله يتم معرفة مكان التوزيع الذي يتم استلام الكابونة فيه.

رقم الدفتر: به بيانات ضرورية خاصة بدفتر اللاجئ.

رقم الصفحة: يوضح الصفحة الخاصة بدفتر اللاجئ التي استلم الكابونة بها.

عدد أفراد الأسرة الموجودين في الكابونة.

نوع الكابونة.

تاريخ التوزيع.

الاستعلام عن فحص كابونة الوكالة سبتمبر

عن طريق الرابط الذي أتاحته الوكالة تستطيعوا الاستفسار عن فحص كابونة الوكالة سبتمبر 2023، وهذه الخطوات سوف نتعرف عليها فيما يلي:

اتجه إلى منصة منظمة الأونروا.

سجل الدخول ثم أضف كافة المعلومات المطلوبة داخل الخانات المخصصة لها.

ادخل رقم تسجيل المستفيد، ثم اضغط على كلمة بحث حتى تتضح النتيجة أمامك.

نصيب الفرد من كابونة الوكالة

أكدت الوكالة أن الكوبونات سيتم صرفها بشكل رسمي لكافة الأسر التي تكون في حاجة إليها، وفيما يلي توضيح لأهم الاحتياجات التي يحصل الشخص عليها: