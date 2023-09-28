كيف تعرف أنك مستفيد من الدعم السكني؟ وزارة الإسكان توضح

حددت وزارة الإسكان بالمشاركة مع الصندوق العقاري للتنمية شروط أهلية الدعم السكني لاستحقاق الحصول على الدعم، وهذا الدعم السكني لا يمكن استفادة الأشخاص به إلا مرة واحدة، وقد صرحت الحكومة السعودية عن هذا الدعم لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.

كيف تعرف أنك مستفيد من الدعم السكني

يمكنك معرفة أنك مستفيد من دعم سكني، إن كنت مستوفي شروط البرنامج، فقبل أن يقدم أي شخص في الدعم السكني يجب أن يتحقق من استيفاء شروط الأهلية التي صرحت بها وزارة الإسكان والصندوق العقاري للتنمية المهتمين بمشروع سكني، وهذه الشروط هي:

طلب الدعم يكون لأسرة مكونة من زوج وزوجة أو عائلة بها زوج وزوجة وأولاد عمرهم لم يتعدى ٢٤ عام، كذلك من حق المرأة المطلقة والمرأة الأرملة الطلب ولكن يجب مرور عامين على طلاقها أو وفاة زوجها.

المتقدم تكون جنسيته سعودي.

الأسرة بكافة أفرادها تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة في آخر 5 أعوام إلى صرف الدعم.

المتقدم لا يكون لديه قطعة أرض بإسمه أثناء طلب الدعم السكني.

رفع الأوراق والملفات المطلوبة للتسجيل في برنامج سكني.

خطوات تقديم طلب في برنامج سكني

وزارة الأسكان بالمملكة وضحت أن خطوات التقديم في سكني تكون من خلال البوابة الإلكترونية لصفحة سكني، وهذه الخطوات كما يلي: