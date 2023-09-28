الموارد البشرية تكشف عن عداد حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023

قام الأشخاص الذين يكونوا مستفيدين من برنامج حساب المواطن بالتساؤل عن عداد حساب المواطن ، حيث إنه لم يتبقى سوى وقت قليل، ومن ثم سوف يتم الصرف، ومن المعروف أن البرنامج أوضح اليوم المتعلق بالصرف الخاص بشهر أكتوبر المقبل 2023م، كما أنه بين الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم من برنامج حساب المواطن، وفيما يلي بهذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد المتعلق بالصرف لشهر أكتوبر 2023م.

عداد حساب المواطن

ظل المواطنين يقومون بالبحث عن عداد حساب المواطن ، فتجدر الإشارة بأنه يتبقى فحسب حوالي 11 يوم على صرف هذا الدعم المتعلق بشهر أكتوبر 2023م، إذ إن الصرف كما قلنا فيما سبق، سوف يكون في يوم الثلاثاء الذي سوف يكون موافقًا 10 أكتوبر 2023م.

اعتراض على نتائج أهلية الدورة 70

يتم صرف الدعم المالي لبرنامج حساب المواطن بانتظام بيوم 10 من الشهر الميلادي، وفي حالة عدم الصرف يمكن للمستفيدين الاعتراض على نتائج أهلية شهر سبتمبر من خلال هذه الخطوات:

تسجيل الدخول ببرنامج من خلال الحساب الشخصي من هنا.

قم بتسجيل الدخول والنقر على أيقونة دراسة الأهلية.

حدد أسباب عدم أهلية.

مراجعة جميع الخطوات والمعلومات.

قم بتقديم هذا الاعتراض.

مراجعة أهلية مستفيد بحساب المواطن

يتم مراجعة مدى أهلية المواطنين المستفيدين من البرنامج بشكل شهري بانتظام قبل بداية صرف الشهر التالي، وفي هذه المراجعة يتم تحديد المخالفين للشروط واستبعادهم عن الصرف وإيقاف صرفهم، أما إن كنت مؤهل يتم صرف المعاش لك في موعده المحدد من دون أي استبعاد.