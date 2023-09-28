معاش أكتوبر 2023 حيث يشهد شهر أكتوبر 2023 اهتمامًا متزايدًا من قبل أصحاب المعاشات وكبار السن في مصر حيث يبحثون عن معلومات حول موعد صرف معاشاتهم بعد الزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي هذا القرار كجزء من مجموعة من القرارات التي صدرت خلال زيارة الرئيس لمحافظة بني سويف.

موعد صرف المعاشات شهر اكتوبر 2023

تحمل شهر أكتوبر 2023 أخبارًا سارة لـ 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر حيث من المقرر أن يتم صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 يأتي هذا القرار كخطوة حكومية رائعة في سياق الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري حيث تهدف هذه المعاشات إلى تقديم الدعم المالي لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

أماكن الصرف بالزيادة الاستثنائية

توفير معاشات الشهر هو أمر هام للعديد من المستفيدين ومن المهم جدًا معرفة الطرق المتاحة لصرف هذه المعاشات بكل سهولة ويسر إليكم قائمة بالطرق المختلفة التي يمكن من خلالها صرف معاشات شهر أكتوبر 2023: