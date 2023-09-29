“عشان ميتضحكش عليك” 75 جنيه زيادة نصيب الفرد من التموين لشهر اكتوبر 2023 حقك ولازم تاخده
نصيب الفرد من التموين
نصيب الفرد على بطاقة التموين في شهر اكتوبر 2023 يتضمن صرف مستحقات الدعم الأخرى المشمولة بقائمة السلع التموينية، يتم تحديد حد أقصى لقيمة السلع المشتراة بواسطة رصيد الدعم، في حال تجاوز هذا الحد، يتعين دفع المبلغ الزائد نقدًا بقيمة 5 جنيهات، بالإضافة إلى ذلك، يحق للفرد صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، وهذا يمكن القيام به بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر.
زيادة نصيب الفرد من التموين
زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا بدلاً من 50 تمكن من توفير مزيد من السلع للمواطنين، مثل الزيت والأرز والسكر وسلع أخرى على بطاقات التموين، بالإضافة إلى ذلك، تم قرار زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 42% خلال العام المالي الجديد، مما أدى إلى ارتفاع المخصصات المخصصة للدعم في الميزانية إلى 451.7 مليار جنيه، هذا الدعم تم توجيهه لـ 5 هيئات اقتصادية، منها الهيئة العامة للسلع التموينية.
تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، وهذا القرار أثنى عليه مصنعو الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توقع أن يكون الأرز متوفرًا على مدار العام بأسعار منخفضة، الدعم على بطاقة التموين بلغ 50 جنيهًا نصيب الفرد من التموين، والأولوية في الصرف كانت للزيت والسكر.
اسعار السلع التموينية شهر اكتوبر 2023
في شهر اكتوبر، أقرت وزارة التموين قائمة أسعار لـ 31 سلعة تموينية تُصرف عبر بطاقات التموين. من بين هذه السلع:
- سعر كيلو السكر المعبأ بلغ 12.60 جنيه.
- زيت الخليط بحجم 800 مليلتر متوفر بسعر 30 جنيه.
- كيلو الدقيق المعبأ بأكياس ورقية أو بلاستيكية يبلغ 18.00 جنيه.
- المكرونة بوزن 800 جم بسعر 13.00 جنيه، وبوزن 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
- اللبن الجاف بحجم 125 جم متوفر بسعر 25.5 جنيه.
- زجاجة طحينة بيضاء بسعر 3.75 جنيه.
- المربى متاحة بأنواع مختلفة بوزن 350 جرام بسعر 16 جنيه.
- التونة المفتتة بوزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.
- الجبن الأبيض بحجم 125 جرام متوفر بسعر 4.5 جنيه.
- الجبنة تتراباك بحجم 500 جرام متاحة بسعر 14 جنيه، وبحجم 250 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- فول معبأ بوزن 500 جرام متاح بسعر 9.00 جنيه.
- المسلى الصناعي بوزن 800 جرام متاح بسعر 36 جنيه.
- العدس المجروش بوزن 500 جرام متاح بسعر 21 جنيه.
- صلصة بوزن 300 جرام متاحة بسعر 8 جنيهات.