” مع السلامة يا حر ده احنا اتشوينا ” موعد بداية الشتاء رسمياً 2023 + بداية العمل بالتوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات اليوم .. شوف آخر ميعاد الساعة كام عشان الغرامات

موعد بداية الشتاء يتساءل عنه جانب كبير من المواطنين بعد الأجواء الحارة التي سيطرت على فصل الصيف خلال العام 2023، فما لبثت أن ارتفعت درجات الحرارة بعد انخفاضها في الأسبوع الماضي مما أدى للتوقع بأن يكون فصل الشتاء على الأبواب، ونتعرف على الموعد الذي حدده خبراء الأرصاد لبداية فصل الشتاء وفق المعلومات المتوفرة لديهم.

موعد بداية الشتاء

طبقاً لما أعلنه الخبراء في الأرصاد فإن فصل الشتاء تكون بدايته منذ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر، حيث يبدأ فصل الشتاء بعد انتهاء فصل الخريف مباشرة، والذي ينتهي رسمياً في 21 من شهر ديسمبر 2023، ويستمر فصل الشتاء حتى 20 من شهر مارس 2024، ويأتي بعده مباشرة فصل الربيع، وعلى هذا فإن فصل الشتاء مدته هي ثلاثة شهور، ويتوقع الخبراء بأن يكون هذا الشتاء شديد البرودة لكن ليس بالصورة التي يشاع عنها بين المواطنين نظرًا للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم أجمع.

التغيرات الجوية العالمية

من المتوقع أن تستمر ظاهرة النينو على نحو 90% من الكرة الأرضية مع ارتفاع الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، مما يدل على أن الشتاء القادم سيختلف عن السنوات السابقة ويسوده الدفء عن كل عام، كما تتوقع هيئة الأرصاد حدوث بعض الظواهر الجوية المختلفة عن الأعوام السابقة نتيجة للتغيرات التي تحدث في العالم مثل ثقب الأوزون وظاهرة الاحتباس الحراري.

ومعنى ذلك أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر لفترات طويلة في العديد من أنحاء العالم، وفيما يخص درجات الحرارة في القاهرة اليوم فقد وصلت إلى 37 درجة وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع هذا الأسبوع لتصل 39 درجة على بعض الأنحاء.

التوقيت الشتوي لفتح المحلات

وقالتزامن مع موعد بداية الشتاء أعلن مجلس الوزراء المصري أنه بداية من الساعات الأولى ليوم الغد الجمعة 29 سبتمبر سوف يتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات التجارية، حيث تفتح المحلات في الساعة السابعة صباحا على أن تغلق أبوابها في الساعة العاشرة ليلا طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة على أن تغلق فيهما في الساعة 11 مساء، ويستثنى من هذا القرار السوبر ماركت والصيدليات وبعض المحال التي نظمها القانون.