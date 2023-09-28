” الفلوس هتجهز ” جدول العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 + القضاء الإداري يكلف المالية بتدبير قيمة العلاوات للمستحقين

جدول العلاوات الخمسة الخاص بأصحاب المعاشات من الموضوعات التي تهم هذا القطاع من المواطنين، وقد أعلنت وزارة المالية عن جدول العلاوات الخمسة والموعد المخصص لصرف المعاشات من خلال المكاتب البريدية المختلفة، وسنوضح لأصحاب المعاشات آخر المستجدات حول هذا الموضوع وطريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة.

جدول العلاوات الخمسة

اشتمل جدول العلاوات الخمسة على الفئات التالية:

من وصلوا إلى المعاش في الفترة من 2006-2015.

المشتركين في العلاوات الخمسة وفق القواعد واللوائح المنظمة.

المشتركين في العلاوة التي يشملها الأجر التأميني.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة

تتمثل طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة من عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية كما يلي:

استخدام رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

يجب أن يتحقق الشخص من تسجيله في الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية ثم يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص به.

يكتب اسم المستفيد ثم ينقر على زر الإرسال.

تظهر قيمة العلاوات الخمس وموعد الصرف وإمكانية الاستحقاق المراد الاستعلام عنها.

أما حول موعد صرف العلاوات الخمسة فقد تم الإعلان من قبل الهيئة العامة عن تقديم الجدول الزمني لصرف هذه العلاوات بدءًا من شهر ديسمبر المقبل.

كيفية الحصول على المعاش الإضافي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية الحالات التي يستحق أصحابها الحصول على المعاش الإضافي، والتي تتمثل فيما يلي: