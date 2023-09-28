عدّل ساعتك 60 دقيقة لورا.. الغاء التوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي 2023

الغاء التوقيت الصيفي، العديد من الدول في العالم تعتمد نظامين للتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك لتوفير المزيد من الطاقة، وهذا يشمل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، ومن المهم أن نلاحظ أن القانون يلزم بتنفيذ التوقيت الصيفي سنويًا، ويتم تطبيقه بنظامين مختلفين للتوقيت.

الغاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي بعد ذلك، وسيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وبهذا، ستمتد فترة تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة.

يتم تطبيق التوقيت الصيفي بهدف توفير مصادر الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية، أما بالنسبة للتوقيت الشتوي، سيبدأ في 27 أكتوبر 2023 في منتصف الليل بعد تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في الدول العربية

من المتوقع إلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي في بعض البلدان العربية خلال شهر أكتوبر، وإليك جدول لتوضيح تواريخ إلغاء التوقيت الصيفي في بعض البلدان: