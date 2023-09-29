عاااجل.. الإعلان عن مواعيد غلق المحلات الشتوية وموعد بدء تطبيق القرار

بالتزامن مع بداية فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء يزداد البحث عن مواعيد غلق المحلات الشتوية ومتى سوف يتم تطبيقها، وما هي الفئات المستثناة من هذه المواعيد وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية، لذلك سوف نخبرك من خلال هذا المقال حول كافة المعلومات المتعلقة بالمواعيد الجديدة.

مواعيد غلق المحلات الشتوية

وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية فإن موعد فتح المحال في فصل الشتاء للمحلات التجارية يوميًا منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا، عدا يومي الخميس والجمعة والعطلات والإجازات الرسمية تغلق في الساعة الحادية عشر بعد منتصف الليل.

المطاعم والكافيهات والبازارات التي توجد بالمحال التجارية يبدأ عملها منذ الخامسة صباحًا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

الورش والأعمال الحرفية التي تعمل داخل المناطق السكنية محدد لها العمل بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا.

فئات مستثناة من تطبيق المواعيد الشتوية

وفقًا لتصريحات وزارة التنمية المحلية فإنه يستثنى من قرار فتح وغلق المحلات وفقًا للمواعيد الشتوية محال” البقالة، السوبر ماركت، الأفران والمخابز” بالإضافة إلى محال الفواكه والخضروات وأسواق الجملة والصيدليات والورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق، كذلك الورش المرتبطة بتقديم خدمات عاجلة للمواطنين.

أوقات عمل منافذ مقدمي خدمات الاتصالات بالتوقيت الشتوي

يتم العمل طيلة أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة والنصف مساءًا عدا يومي الخميس والجمعة يتم العمل حتى العاشرة والنصف مساءًا يوم الخميس، أما موعد العمل يوم الجمعة فهو بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة والنصف مساءًا، وينبغي الالتزام من قبل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات داخل المراكز المقررة بالعمل وفقًا لهذه المواعيد.