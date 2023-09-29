يعني هنقبضها في اكتوبر ولا نوفمبر!! رسميًا موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة .. صرف معاشات اكتوبر 2023 على الابواب

موعد صرف زيادة المعاشات، تفيد المعلومات أن العديد من مستلمي المعاشات يستفسرون عن توقيت الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير، في هذا السياق، يُشير إلى أن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات للحكومة والجهات الحكومية المختصة لزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسته الجديدة في الأول من أكتوبر، حيث ستكون أول مهمته الموافقة على قرارات الرئيس.

موعد صرف زيادة المعاشات

قال اللواء جمال عوض إن تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تصل إلى 32 مليار جنيه سنوياً، وهناك ما يقرب من 11 مليون مستفيد من هذه المنحة، وأكد أن اهتمامات الرئيس السيسي بفئة أصحاب المعاشات تعود إلى عام 2014 وأثرت إيجابًا على قيم المعاشات، حيث ارتفعت قيمتها من 86.5 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، وأوضح أن آخر زيادة للمعاشات كانت قبل 6 أشهر في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1635 جنيه، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

زيادة المعاشات الجديدة ستكون بقيمة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه كمنحة استثنائية، ومن المتوقع أن يتم صرفها اعتبارًا من شهر نوفمبر، هذا بعد أن تمت الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية وإحالتها إلى مجلس النواب للمراجعة والمصادقة عليها.

موعد صرف زيادة المعاشات

للاستعلام عن زيادة المعاشات، يمكن للمستفيدين زيارة موقع التأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات الموجودة هناك ويمكن لمستفيدي المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع التأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية على الإنترنت. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بك. بمجرد تسجيل الدخول، اختر الخدمة المسماة “استعراض تطور زيادة المعاشات.”

إليك موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة:

للفئة الأولى (من يتقاضى 1000 جنيه)، سيتم صرف معاشاتهم يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

للفئة الثانية (من يتقاضى بين 2000 و3000 جنيه)، سيتم صرف معاشاتهم يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

أما للفئة الثالثة (أولئك الذين يتقاضون 3000 جنيه أو أكثر)، فسيتم صرف معاشاتهم بدءًا من يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

هذا هو الترتيب المحدد لصرف المعاشات لهذا الشهر بناءً على الفئات المالية المختلفة..