الحق اظبط ساعتك.. هذا موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة هو من بين الموضوعات الهامة التي يبحث عنها المواطنين لاسيما مع بدء فصل الخريف بصورة رسمية، لذلك ينتظر المواطنين إعلان مجلس الوزراء نهاية العمل بالتوقيت الصيفي والذي تم تطبيقه منذ السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي وسوف نخبرك أكثر من خلال هذا المقال.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة

أعلن السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري بأنه سوف يتم العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، أي أنه موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة هو ” الجمعة 27/10/2023″.

ووفقًا لذلك يتم العمل إلى تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة مما يتوافق مع طبيعة الشتاء وزيادة عدد ساعات الليل عن ساعات النهار.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية

أعلن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه من المقرر البدء في تطبيق العمل بالمواعيد الشتوية لإغلاق المحلات التجارية بدءًا من الجمعة المقبلة والتي توافق 29/9/2023، ووفقًا لهذه المواعيد يصبح موعد فتح المحال التجارية بخلاف المستثناة من هذا القرار بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءًا، عدا يومي الخميس والجمعة يتم زيادة ساعات العمل حتى 11 مساءًا.

كما أشار إلى أنه يستثنى من تطبيق هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت بالإضافة إلى الأفران والمخابز والصيدليات ومحال بيع الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى الورش ومحطات الوقود على الطرق وورش تقديم الخدمات العاجلة للمواطنين.

موعد عمل الكافيهات والمطاعم وفقًا للتوقيت الشتوي

أضاف المتحدث باسم وزارة التنمية إلى أنه من المقرر عمل المطاعم والكافيهات والبازارات منذ الساعة الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، مع زيادة ساعة عمل إضافية في ايام العطلات الرسمية.