“هتدفع فلوس كتير” غرامة من الضرائب لاصحاب العقارات تعرف عليها

غرامة من الضرائب لاصحاب العقارات، مصلحة الضرائب قد أطلقت تحذيرًا عاجلًا لأصحاب العقارات، حيث أشارت إلى إمكانية مواجهتهم لغرامات في المستقبل إذا قاموا بتأجيل إبلاغها بأي تأجير للعقارات التي تنطبق عليها قوانين الضرائب، هذا الإعلان يأتي كجزء من قرارات هامة تم نشرها مؤخرًا وأثرت بشكل كبير على العديد من المواطنين.

غرامة من الضرائب لاصحاب العقارات

في حال تأجير ملاك العقارات لهم في الفترة الأخيرة، يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك لمصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، فإن عدم الامتثال لهذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات ضريبية، يجب على كل مالك أو منتفع بعقار إخطار السلطات الضريبية المعنية خلال الفترة المحددة والإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن تأجير العقار، سواء كان إيجارًا محدد المدة أو إيجارًا مفروشًا، تنطبق قوانين الضرائب العقارية على أي وحدة سكنية أو مصيفية أو محل تم تأجيره، تجنب الامتناع عن الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر تهربًا ضريبيًا.

قيمة الضريبة العقارية في حالة تأجير منزلك

عندما نحسب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، نأخذ نسبة 50% من الإيرادات بعد خصم التكاليف والمصروفات، يجب التنويه إلى أن نسبة الضريبة تتصاعد وتتراوح بين 2.5% و27.5%، وذلك حسب مستوى صافي الربح بعد خصم التكاليف.

غرامة من الضرائب لاصحاب العقارات تعرف عليها

يجب دفع غرامة من الضرائب لاصحاب العقارات إذا لم يتم سداد الضريبة، ويتم حساب هذه الغرامة بسعر الائتمان والخصم الذي يعلنه البنك المركزي في الأول من يناير لكل سنة مع إضافة 2%، في حالة التأجير يتعين دفع كل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تجاوزت القيمة السوقية للعقار أو الوحدة السكنية 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية من التكاليف المستهدفة لحساب ضريبة الثروة العقارية.