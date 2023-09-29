متفوتش الفرصة.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة 2023

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا العديد من القرارات الهامة من أجل تطبيق حزمة عاجلة من المساعدات الاجتماعية، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، لذلك أصبح هناك حاجة ملحة من قبل المواطنين للتعرف على شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير الذي تم إتخاذه أثناء افتتاح العديد من المشروعات الكبرى بمحافظة بني سويف، فإن من المقرر زيادة الفئات المالية الممنوحة لمستحقي تكافل وكرامة بنسبة 15% يتم تطبيقها بدءًا من المعاش المستحق لشهر أكتوبر المقبل.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بأن هناك العديد من الشروط والضوابط الهامة لضمان الحصول على معاشات تكافل وكرامة وهي كالآتي:

يتم منح المعاشات للأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يشترط ألا يكون المتقدم من أجل الحصول على المعاش يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

يجب ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو لديه تأمين صحي.

يجب أن تكون الأسرة لديها أبناء حديثي الولادة حتى عمر ال18.

يشترط أن يكون المتقدمون لبرنامج تكافل وكرامة لديهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة.

أما بالنسبة للمتقدمون من كبار السن يجب ألا يقل العمر عن 65 عام ولا يوجد لهم مصدر دخل.

كيفية الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يمكنك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بعد إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج والبطاقة الشخصية لكافة أفراد الأسرة وصور من شهادات الميلاد، بالإضافة إلى القيد المدرسي للابناء سواء في المدارس والجامعات وصورة من بطاقة التموين.