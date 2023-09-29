هنطلع البطاطين.. الارصاد تكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة الايام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد المصرية كافة التوقعات حول حالة الطقس والتي أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة الايام المقبلة وهو أمر طبيعي خاصة وأننا الآن في فصل الخريف والذي بدأ فلكيًا منذ يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر، لذلك نحن من خلال هذا المقال سوف نستعرض توقعات الجو ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الارصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة الايام المقبلة

أشارت هيئة الأرصاد المصرية من خلال موقعها الإلكتروني إلى أنه من المقرر انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على كافة الأنحاء.

ليسود بذلك طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإنه يتوقع انتشار للشبورة المائية في الفترة ما بين الرابعة وحتى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ونوهت الهيئة في بيانها إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات طقس يوم السبت والأحد

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه يتوقع هطول أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح، يصاحبه حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 درجات.