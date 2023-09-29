السلطة هترجع تاني.. امين عام الفلاحين يتوقع انخفاض اسعار الطماطم الي 5 جنيهات

توقعت شعبة الخضروات والفاكهة تحت رعاية امين عام الفلاحين انخفاض اسعار الطماطم الي 5 جنيهات وأن موعد نهاية الأزمة قد بات وشيك للغاية، لاسيما مع اقتراب موعد حصاد العروة الجديدة من المحصول الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انخفاض تدريجي في الأسعار مع زيادة الكمية المعروضة في الأسواق.

انخفاض اسعار الطماطم الى 5 جنيهات

صرح أمين عام الفلاحين أنه يتوقع حدوث انخفاض تدريجي في أسعار الطماطم والتي قد وصلت إلى نحو 25 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، وأكد أن الانخفاض سوف يبدأ مع نهاية شهر سبتمبر نتيجة حصاد العروة الجديدة من المحصول الأمر الذي يعني زيادة المعروض وعودة الأسعار إلى طبيعتها ووصول سعر الكيلو إلى نحو خمسة جنيهات.

كما تابع إلى أنه سوف يتراوح سعر عداية الطماطم ما بين 200 إلى 400 جنيه نتيجة زيادة المعروض خاصة في ظل ضخ كميات كبيرة من إنتاج محافظتي المنيا وبني سويف.

أسعار الطماطم في سوق العبور

تراجعت اسعار الطماطم اليوم في سوق العبور وبدأت منذ 8 جنيهًا وحتى 12 جنيهًا لتباع في الأسواق بين 17 إلى 18 جنيهًا للمستهلك، في مقابل تسجيل 20 و 25 جنيه في الأيام الماضية.

وقد أكد السيد حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة مزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة بدء حصاد العروة الشتوية.