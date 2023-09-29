عاجل كشوف اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 منصة مظلتي pdf

اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى جاهدة لتقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين والأسر في جميع المحافظات العراقية، وهذا يأتي بهدف توفير الوقت والجهد، إحدى أبرز هذه الخدمات الإلكترونية هي منصة مظلتي، ويجدر بالذكر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أعلن استعدادهم الكامل للعمل على تنفيذ الوجبة السادسة في العراق.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، يلزم أن يكون هذه الشروط متوفرة كالتالي:

ينبغي على المتقدم أن يمتلك الجنسية العراقية وأن يكون خارج نطاق استفادته من أي برامج دعم أخرى.

علاوةً على ذلك، يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر المتقدمة بين 15 و55 عامًا.

ومن الضروري أن لا يمتلك أي أملاك أو عقارات.

من خلال موقع البديل، تم التأكيد على توفير الدعم لجميع المواطنين العراقيين المحتاجين خلال عام 2023، وقد تم التركيز على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتقديم منحة الرعاية الاجتماعية.

اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

منصة مظلتي تعتبر واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية في العراق التي توفر خدماتها لزوارها في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية، يُمكن لجميع المستفيدين من الوجبات، سواء كانوا في الوجبة الخامسة أو المتقدمين للوجبة السادسة، الوصول إلى قائمة بأسماء المستفيدين عبر الرابط الموجود بمنصة مظلتي.

والآن، يمكن للراغبين في الحصول على الوجبة السادسة التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الوجبة الجديدة، والحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل بالعراق، نتمنى أن نكون قدمنا كافة البيانات المطلوبة في حالة وجود أي سؤال يرجى كتابة ذلك في التعليقات لمساعدتكم.