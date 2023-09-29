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هسا نزلت .. حمل الان pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة

محمود ساميمنذ يوم واحد
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اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة، تعتبر معرفة من يستحق المنحة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق أمرًا يتطلب البحث والانتظار بشكل دقيق، حيث تهدف الوزارة إلى تقديم هذه المنحة برحابة صدر ورعاية اجتماعية للأسر الأشد احتياجًا، يجب على المواطنين العراقيين التحقق من أسماء المستفيدين عندما يقترب موعد صرف الدفعة الجديدة للرعاية الاجتماعية، هذا الإجراء يهدف إلى الحصول على معلومات دقيقة بشأن صرف هذه الأموال المخصصة للأفراد الذين يحتاجون إليها ليعيشوا حياة كريمة دون الاعتماد على المساعدة الخارجية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة

هناك ترقب كبير من قبل المواطنين في العراق لمعرفة من يستحق هذه المنحة الاجتماعية،  من خلال منصة مظلتي وموقع وزارة العمل بالعراق حيث يساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية بشكل مباشر، ويهدف هذا البرنامج إلى توجيه الدعم المالي إلى الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء العراق وضمان توزيعه بشكل عادل.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وقد استلم ما يزيد عن 300 ألف مواطن الدعم المقدم من الحكومة خلال الوجبات التسع الماضية، وفيما يلي الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وفيما يخص الخطوات التي يجب اتخاذها للبحث عن أسماء المستفيدين:

  1. قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.
  2. اختيار خيار البحث عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
  3. إدخال اسم المستفيد بالكامل ورقم الهوية الوطنية.
  4. اختيار الوجبة المعنية.
  5. النقر على زر الاستعلام للوصول إلى جميع المعلومات.
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محمود ساميمنذ يوم واحد
0

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