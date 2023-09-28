عاجل هسه ‼️ جميع قوائم منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة pdf

الآن، يمكن للأفراد في جمهورية العراق الاتصال اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تعمل وزارة العمل العراقية بجد على معالجة الطلبات المتقدمة لتسجيل الدعم الاجتماعي من مختلف الزوايا والمجالات الاجتماعية. وحالياً، يوجد أكثر من 400 ألف طلب قيد التسجيل من قبل المواطنين السعيدين بالحصول على الدعم الضروري. فيما يلي رابط حصري يمكنكم استخدامه للتعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

كيفية استخدام منصة مظلتي

كثيرون يبحثون عن رابط موقع “مظلتي” للوصول إلى الدعم الاجتماعي. الرعاية الاجتماعية تعتبر من بين أهم الدعم التي تقدمها حكومة العراق للأسر المحتاجة خلال هذه الأوقات الصعبة. هذا الدعم يشمل أسر ليس لديها دخل ثابت وأصحاب الدخل المحدود، وقد أعلنت وزارة العمل العراقية مؤخرًا عن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكنكم الاطلاع على هذه القوائم من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

اختر “أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023”.

أدخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك رقم البطاقة الشخصية الخاص بك.

. انقر على زر “تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023”

أخيرًا، اضغط على زر “عرض النتيجة” للاطلاع على النتيجة بكل سهولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة 2023

العديد من مواطني العراق ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتم نشره إلكترونيًا عبر منصة “مظلتي” بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المزمع أن تصدر الوجبة التاسعة في الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم توزيعها تلقائيًا على حسابات المستفيدين. سنوفر لكم عبر موقع الحكاية الخطوات اللازمة لمعرفة هذه الأسماء.

اسماء الرعاية الاجتماعية

بناءً على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الكثيرون في العراق، يُعتبر هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر ضعفًا. يعبّر هذا الإعلان عن التزام الحكومة بتقديم الرعاية والدعم للمحتاجين في هذه الفترة الصعبة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للعديد من الأسر والأفراد في العراق، الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تقديم الدعم لمن يحتاجون إليه وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر ضعفًا، وهو يبث الأمل في قلوب العديدين ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في العراق.