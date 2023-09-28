استقبل أحدث تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

من أفضل القنوات الرياضية التي تحظى باهتمام مشجعي الرياضة في شتى أنحاء الوطن العربي هي قناة أون تايم سبورت، وذلك نظراً لكونها تقدم تغطية كاملة لأغلبية اللقاءات والمباريات الرياضية على الجانبيّ المحلي والعالمي .

تردد قناة أون تايم سبورت

فيما يخص طريقة تقديم المحتوى فتتميز قناة أون تايم سبورت بأنها تمتلك فريق تعليق ماهر يستطيع جذب المستمع منذ أول وهلة، بالإضافة إلى عدد من المحللين المتمكنين في الجانب الرياضي من خلال تحليلتهم الصائبة والموضوعية للحدث الرياضي الذي يقوموا بتغطيته، ويستطيع جميع المشاهدين متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بواسطة هذا التردد:

التردد الجديد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 6/5.

قناة أون تايم سبورت

تعتبر أون تام سبورت رقم واحد بين جميع القنوات الرياضية المتخصصة في بث المباريات الرياضية، وذلك بعد حصولها على حق عرض فعاليات المنتخب المصري لكأس العالم عام 2023 في دولة قطر الشقيقة، وتعتبر وجهة مميزة لكل مشجعي كرة القدم حيث أنها تغطي كافة البطولات بكل أشكالها مثل الدوري المصري – كأس السوبر- كأس مصر- كأس الرابطة.

كما أن الأهم من كل ذلك أنها تقدم كل هذا بشكل مجاني تماما دون أى رسوم أو ضرورة الاشتراك الشهري لكي يستمتع المشاهد بالجولات الرياضية المختلفة، وكل هذا جعلها الخيار الأمثل لجميع محبي الرياضة، كما أن من أشهر الإعلاميين الذين تضمهم قناة أون تام سبورت الكابتن أحمد شوبير – مدحت شلبي، وأيضا اللاعب الكبير كابتن حسن شحاتة – عماد متعب – محمد بركات، وغيرهم الكثير من ألمع نجوم كرة القدم في مصر.