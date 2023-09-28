شروط تسكين المعلمين الجدد وخطوات التسجيل 2023

تستمر وزارة التربية والتعليم البحث عن السبل تطوير وتحسين التعليم في مصر، في ظل خطة الحكومة لتسكين معلمين جدد في المنظومة التعليمية، لتجديد الرؤى والنهوض بالمجتمع، بجانب ذلك توفير فرص العمل المناسبة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على الخطة الجديدة لتسكين المعلمين الجدد وخطوات التسجيل.

تسكين المعلمين الجدد

في الحقيقة أن من ضمن الأهداف الرئيسية لتوظيف عدد كبير من المعلمين هى:

الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم في منظومة التعليمية، لذا يتطلب عليهم تقديم كافة الوثائق التي تثبت تأهيلهم للوظيفة، بجانب ذلك يتعين عليهم بأن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الطلاب من خلال سجل السلوك الخاص بهم.

وضعهم تحت التدريب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمواكبة مهارات المعلمين الجدد بتطور التكنولوجي الحادث، والتعامل وفق احتياجات طلاب.

وبعد نجاح المدرسين الجدد في المرحلة التدريبية، سيتعين على الحكومة تعيينهم بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024؛ وهذا من أجل بيئة تعليمية قادرة على مواجهة التحديات التعليم الحديث.

ومن هذا تستطيع الحكومة إلى الارتقاء بمستوى التعليم ، ومساهمة في تحقيق التطور المنشود في النظام التعليمي، مما يعود بذلك على مجتمع والطلاب.

شروط تسكين المعلمين الجدد 2023/2024

وضعت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الشروط لتسكين والتي تتضمن على :