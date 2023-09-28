سعر ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max الجديد ومواصفاته المذهلة 2023

بعد إصدار شركة آبل هاتفها الجديد، حيث أعلنت عن صدور I phone 15 pro max، مما دفع الفضول لكثير من مستخدمي آبل البحث عن سعره، فالبعض توقع ارتفاع وصول سعره إلى أرقام خيالية، بالإضافة إلى مميزات التي تعود عليه من استخدامه لهذا الهاتف، لذا سوف نتعرف على سعر هاتف iPhone 15 pro max.

سعر ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max

يعد مسار الحديث خلال الأيام الحالية، والتي تعتري بعض لمعرفة أسعار الهاتف الجديد من شركة آبل، وهل حقًا يستحق هذا المبلغ أم لا، وقد أطلقت شركة أصدرها في عدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات، لذا من متوقع ارتفاع سعره نظرًا للأوضاع الاقتصادية، لذا سنتعرف على سعره خلال السطور التالية:

سعر هاتف iPhone 15 Pro Max :-

السعر الرسمي للنسخة 256 جيجا بسعر 1200 دولار .. وللنسخة 512 جيجا بسعر 1400 دولار .. وللنسخة 1 تيرا بسعر 1600 دولار .

في مصر سعر الهاتف يبدأ من 75 ألف جنية لأقل نسخة 256 جيجا في المحلات للأسف سعر مرتفع جدآ .

في السعودية للنسخة 256 جيجا بسعر 5700 ريال .. وللنسخة 512 جيجا بسعر 6700 ريال .. وللنسخة 1 تيرا بسعر 7700 ريال .

في الإمارات للنسخة 256 جيجا بسعر 5100 درهم .. وللنسخة 512 جيجا بسعر 5950 درهم .. وللنسخة 1 تيرا بسعر 6800 درهم .

مواصفات iPhone 15 برو ماكس الجديد

حرصت شركة آبل على وضع مميزات تجذب المستهلك لها، لذا فلنرى تلك في السطور القادمة :