خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

يرغب الكثير من المواطنين في مصر معرفة مخالفات المرور ، و يبحثوا عن الطريقة التي تسهل لهم معرفة هذا، لذا وفرت خدمة المرورية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانا، وبهذا قد وفرت عليهم مشقة الطريق والذهاب إلى مراكز المرور لتعرف على هذا، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بكافة الطرق في السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

تبيح هيئة المرورية أصحاب السيارات، الاستعلام عن المخالفات وذلك عبر رقم القومي الخاص بهم، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ خدمات المرور بدلًا، فخطوات الاستعلام كالأتي:

الخطوة الأولى: فتح الموقع الإلكتروني لخدمات المرور الرسمي.

الخطوة الثانية: النقر على عيارة “استعلم عن مخالفات رخص المركبات”، يليها الضغط على كلمة استمرار.

الخطوة الثالثة: قم بكتابة أرقام الرخصة أو الحروف فقط، وإذا اخترت قائمة الأرقام يجب عليك كتابة المحافظة وتسجيل رقم الرخصة.

الخطوة الأخيرة: اضغط على إجمالي المخالفات، لتظهر بذلك مجموع المخالفات التي حدتث.

مخالفات المرور موقع النيابة العامة

من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك المخالفات المرورية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة، وفيما يلي تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام: