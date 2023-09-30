اطلع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق منصة مظلتي

تشهد العراق الان ارتفاع في محركات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها، وتعد منحة الرعاية الاجتماعية من أهم المساعدات التي تقوم الحكومة بتقديمها للكثير من مواطنيها، وقام الوزارة بتصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية بالكشف عن هذه الأسماء في يوم الأربعاء، الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر، وعبر مقالنا سنوفر لكم الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية للوصول لها بكل سهولة.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

نقدم لكم خلال موقعنا، الاسماء الخاصة ب المقبولين في الرعاية الاجتماعية والتي تعد من أهم الدفعات وأكبرها،

والتي تقدم لما يعادل 2 مليون اسرة، ويشمل المبلغ المقدم حوالي ربع مائة دينار، ويشمل الخطوات الخاصة بالتقدم بالرعاية الاجتماعية التالي:

يتم الدخول عبر منصة مظلتي، من هنا.

الدخول عبر الرعاية الاجتماعية.

حدد كشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة التاسعة الدفعة.

اختر الدفعة الخامسة.

ادخل البيانات التي تخص المستفيدين.

الضغط على الاستعلام.

يتم تنزيل جميع الكشوفات.

بإمكانك الآن معرفة إذا كنت من المستفيدين من هذه الدفعة ام لا، مع إمكانية حفظ هذه الكشوفات في جهازك والرجوع إليها بكل سهولة.

برنامج الرعاية الاجتماعية العراق

هذا البرنامج يرغب في الاستفادة منه العديد من المواطنين، وهناك أشخاص قاموا بالتسجيل للحصول على هذا الدعم، وقد وضحنا لكم عبر موقعنا القائمة الخاصة بأسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، والذي وضحها الوزير عبر تصريح له وأعلن رسميا عن الأسماء للدفعة الخامسة لهذا العام في اليوم الأربعاء، ويتم الحصول على كشوفات الأسماء الخاصة بالرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة، واتباع عدة خطوات قمنا بذكرها في السابق.