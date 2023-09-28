خبر في الجون.. انتهاء قطع الكهرباء عن كافة المحافظات المصرية حسب مصاد خاصة من وزارة الكهرباء “انسي انها تقطع”

في الفترة الأخيرة، يشغل الكثير من المواطنين موضوع موعد انتهاء قطع الكهرباء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. تم تنفيذ هذا الانقطاع لتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والمحولات. يعاني المواطنون من انقطاع متواصل يمتد لمدة ساعة أو ساعتين في بعض المناطق، وتختلف مدته من منطقة لأخرى. تم وضع جدول زمني وخطة لتحديد فترات الانقطاع بالتناوب في المحافظات والمناطق المختلفة. شركة الكهرباء أعلنت عن توقعاتها بانتهاء هذه الأزمة، وسنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل بشكل دقيق.

انتهاء قطع الكهرباء

تم الإعلان عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة أسبوعين في أوائل شهر سبتمبر. تم اتخاذ هذا القرار كجزء من استراتيجية لتخفيف الأحمال، ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا مع تراجع درجات الحرارة. يُعزى انقطاع الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق وزيادة الاستهلاك الكهربائي. بمعاودة تحسن الطقس وتقليل درجات الحرارة، سيتم تقليل فترات انقطاع الكهرباء ومن المتوقع أن تنتهي هذه ازمة قطع الكهرباء في الفترة القريبة القادمة.

تقليل استهلاك الكهرباء

توجه وزارة الكهرباء بنداء إلى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب زيادة الأحمال ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد. يمكن التحكم في الاستهلاك عبر استخدام الإضاءة في الليل فقط وتخفيف استخدام الأجهزة الكهربائية العالية في استهلاك الطاقة، مثل التكييف والغلاية والمكواة، واستخدامها فقط عند الضرورة.

معرفة فاتورة الكهرباء

انتهاء قطع الكهرباء، أي مواطن يمكنه بسهولة استعراض فاتورة الكهرباء الخاصة به باتباع الخطوات التالية:

يبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة. يختار خيار “استعلام عن فاتورة الكهرباء”. يحدد القطاع الذي ينتمي إليه منزله أو نشاطه. يُدخل رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام. ينقر على “إظهار الفاتورة”.

سيتم عرض الفاتورة المطلوبة، ويُمكن دفعها باستخدام عدة طرق مثل “فودافون كاش” أو “فوري”.